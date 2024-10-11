نداء استغاثة عاجل من غزة.. كارثة إنسانية في مستشفى كمال عدوان بغزة (شاهد)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، عن الوضع الكارثي الذي وصل إليه مستشفى كمال عدوان، محذرًا من أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة لحياة العديد من الأطفال في قسم العناية المركزة.

وعزا المكتب ذلك إلى نفاد الوقود ومنع الاحتلال الإسرائيلي وصول إمدادات منه إلى المستشفيات في شمال القطاع، إضافة إلى الاكتظاظ والتكدس في المستشفى.

ونشر المكتب الإعلامي الحكومي مشاهد صعبة من داخل المستشفى، تعكس المعاناة الإنسانية التي يقاسيها المرضى، ولا سيما الأطفال، مطالبا المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومُدينًا في الوقت نفسه، جريمة الاحتلال التي تهدف إلى إخراج المستشفيات عن الخدمة، مما يهدد حياة 400 ألف إنسان في المنطقة.

شركاء الإبادة

كما حمل المكتب الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وشركاءهم في الإبادة الجماعية، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة إن الجيش الإسرائيلي طالب مستشفيات “كمال عدوان” و”الإندونيسي” و”العودة” بشمال قطاع غزة، بالإخلاء من الطواقم الطبية والمرضى، موضحة أن الجيش هدد بالقتل والتدمير والاعتقال على غرار ما حدث في مستشفى الشفاء.

وفي 18 مارس/آذار الماضي، اقتحم جيش الاحتلال مجمع الشفاء وعاث فيه مدة 14 يوما ثم انسحب منه، لتتكشف مشاهد مروعة من الدمار الواسع لمبانيه، ودفن جثامين فلسطينيين بينهم نساء في مقابر جماعية وفردية، عُثر على بعضهم متحللا أو محروقا أو مقطعا.