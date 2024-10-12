اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان تجاه الجليل الأوسط والأعلى وسط دوي صفارات الإنذار (فيديو)

قال الجيش الإسرائيلي في بيان على منصة إكس اليوم السبت، إنه اعترض صواريخ أُطلقت من لبنان تجاه منطقتي الجليل الأوسط والأعلى بالشمال، فيما أكدت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف الجليل ومناطق أخرى.

ودوت صفارات الإنذار اليوم السبت في وسط إسرائيل مع اعتراض “مقذوفات أطلق من لبنان” بحسب الجيش الإسرائيلي بينما أعلن حزب الله استهداف قاعدة عسكرية جنوب مدينة حيفا -شمال “بصلية من الصواريخ”.

30 صاروخا تجاه الجليل الأعلى

وأعلن الجيش الإسرائيلي، إطلاق 30 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الأعلى، قال إنه اعترض بعضها فيما سقط عدد منها بالمنطقة.

وقال في بيان على منصة إكس “بعد الإنذارات التي تم تفعيلها في منطقة الجليل الأعلى، تم رصد نحو 30 صاروخا أطلق من لبنان، وأضاف أنه تم اعتراض بعضها فيما سقط بقيتها في المنطقة” دون تفاصيل.

وجاء البيان، بعد سلسلة من صفارات الإنذار دوت في المطلة، وفي كفار غلعادي والغجر بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي.

تفعيل صفارات الإنذار

وفي بيانه، قال الجيش “عقب الإنذارات التي تم تفعيلها في الجليل الأوسط، نجح سلاح الجو في اعتراض صاروخ واحد أُطلق من لبنان، وقبل ذلك بوقت قصير، أعلنت الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في بالجليل الأوسط بعد رصد إطلاق صواريخ.

وعقب ذلك، أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان منفصل، تفعيل صفارات الإنذار في مستوطنات عديدة ومستوطنات أخرى بالجليل الأعلى بعد إطلاق صواريخ، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، أيضا أنه اعترض صاروخين في الشمال، وقال “في أعقاب الإنذارات التي أُطلقت في مناطق الكرمل، الخليج ومنطقة منشيه، نجحت قوات سلاح الجو في اعتراض صاروخين اخترقا الأراضي الإسرائيلية من لبنان” على حد قوله.

المقاومة تستهدف المواقع الإسرائيلية

من جانبه، كشف حزب الله في سلسلة بيانات اليوم السبت، أنه استهدف العديد من المواقع الإسرائيلية في مناطق محتلفة، وقال إنه استهدف “تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية كبيرة”.

وقال “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة بصلية صاروخية كبيرة”.

كما أشار الحزب في بياناته إلى أن رجال المقاومة ‏الإسلامية قصفوا عند الساعة 01:30 من فجر يوم السبت، قاعدة سوما في الجولان السوري ‏المحتل بصلية صاروخية. ‏

وفي بياناته المتعاقبة، قال الحزب إنه استهدف تجمعاً لجنود العدو في ثكنة زرعيت ومربض للجنود في معيليا بصلية صاروخية، إضافة إلى قاعدة جنوب مدينة حيفا.

ومنذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل حربها، لتشمل مناطق في لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت الغارات حتى مساء أمس الجمعة، عن 1411 قتيلا و3979 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.