الدفاع المدني بغزة: 200 ألف فلسطيني في جباليا يواجهون الموت (فيديو)

أعلن الدفاع المدني بغزة، اليوم السبت، أن سكان مخيم جباليا يعيشون بلا ماء ولا طعام لليوم السابع على التوالي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر على شمالي قطاع غزة.

ويواجه نحو 200 ألف مواطن في منطقة جباليا خطر الموت، جراء قصف الاحتلال والاستهداف المباشر أو الجوع والعطش، في ظل الحصار البري المستمر لليوم السابع على التوالي.

محاصرة جباليا

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني، في مقطع فيديو نشره عبر منصة تلغرام، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر جباليا لليوم السابع على التوالي، والسكان هناك بلا ماء ولا طعام ولا مقومات للحياة.

وكشف أن الاحتلال لم يسمح للطواقم الطبية والدفاع المدني بالتزود بالوقود والمستلزمات الطبية؛ مما يؤثر سلبا في المواطنين المحاصرين، وطالب المؤسسات الدولية بالقيام بواجبها الإنساني لحماية المواطنين في جباليا.

هجوم إسرائيلي متواصل

ولليوم السابع على التوالي يشن جيش الاحتلال هجوما بريا على شمال قطاع غزة، يتركز في منطقتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وطالب جيش الاحتلال، اليوم السبت، المواطنين في شمال قطاع غزة بإخلاء منازلهم قسرا، حيث طلب من مواطنين إخلاء مناطق -حددها- فورا، باتجاه مناطق أخرى زعم أنها آمنة.

رحلة نزوح قسرية

وطالبت قوات الاحتلال من المواطنين في منطقة أطلق عليها “D5”، وهي: جباليا النزلة بشمال قطاع غزة، وصولا إلى الأطراف الشمالية لمدينة غزة، وهي مناطق الصفطاوي، وأجزاء من حي الشيخ رضوان، بالإخلاء فورا عبر شارع صلاح الدين باتجاه المنطقة الإنسانية في جنوب القطاع.

والمنطقة المستهدفة تشمل أيضا المآوي الموجودة فيها، حيث يقطن في هذه المناطق عشرات الآلاف من المواطنين، إضافة إلى أن الآلاف نزحوا إليها من مخيم جباليا وبلدات جباليا، وبيت لاهيا، وبيت حانون، مع بداية الاجتياح الإسرائيلي قبل أسبوع لتلك تلك البلدات.

انقطاع خطوط مساعدات الغذاء

من جانبه، أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم السبت، انقطاع خطوط المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة، مؤكدا أن خطر المجاعة “ما زال قائما” في القطاع.

وأوضح في منشور عبر منصة إكس أنه “لم تدخل أي مساعدات غذائية إلى شمال غزة منذ الأول من أكتوبر الجاري”، مؤكدا أن “تداعيات ما يجري كارثية على الأمن الغذائي لآلاف الأسر الفلسطينية”.

وكشف برنامج الأغذية، أن نقاط توزيع الأغذية شمال غزة اضطرت إلى الإغلاق، بسبب تواصل القصف وأوامر الإخلاء، مشيرا إلى اندلاع النيران في المخبز الوحيد العامل في جباليا، بعد إصابته بذخيرة متفجرة.