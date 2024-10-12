خبير عسكري للجزيرة مباشر: حميدتي لن يذهب للمفاوضات.. وهذا ما سيحدث في الأيام القادمة (فيديو)

قال اللواء محمد عبد الواحد -الخبير المصري في شؤون الأمن القومي- إن الوضع في السودان يعد حالة خاصة، مؤكدا أن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي) لن يجلس على مائدة المفاوضات.

وأشار عبد الواحد في مقابلة مع الجزيرة مباشر إلى أن حميدتي لن يقبل بدمج قوات الدعم السريع في وحدات الجيش السوداني، كشرط للتوصل إلى اتفاق من أجل وقف إطلاق النار، وكذلك لن يقبل بالتنازل عن “الإمبراطورية الاقتصادية الضخمة” التي بناها خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن الصراع في السودان جزء من صراع دولي على النفوذ بين الولايات المتحدة والغرب من جهة، وبين روسيا والصين من جهة أخرى.

“تصفية حسابات”.. الرؤية العسكرية للمشهد في #السودان

خبير في شؤون الأمن القومي يكشف التفاصيل #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/HsNbPRCOEg — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 12, 2024

سيناريو ليبيا

وبخصوص رؤيته لمستقبل الأزمة في السودان، قال عبد الواحد “الصراع سوف يشتعل خلال الفترة القادمة، وسيسيطر كل طرف على جانب من الأرض، وساعتها سيتوقف الصراع في حالة اللا سلم واللا حرب. وأتوقع أننا ذاهبون في هذا السياق إلى تكرار سيناريو ليبيا”.

وتابع “بدأت النزعة الانفصاليّة تزداد مؤخرا في منطقة القرن الإفريقي بشكل ملحوظ، ومن ثم أتوقع أن السودان ذاهب لهذا السيناريو وبدعم غربي يسعى لتغيير الخريطة في المنطقة”.

ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” حربا، منذ منتصف إبريل/ نيسان 2023، طالت 13 ولاية من أصل 18، وخلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وَفق الأمم المتحدة.