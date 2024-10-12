شاهد: رئيس البرلمان الإيراني يقود طائرة إلى بيروت

تولى رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قيادة الطائرة الإيرانية المتجهة إلى لبنان بنفسه، وهبط بها في مطار بيروت الدولي، حسبما وثقت صور ومقاطع فيديو بثتها صحف ووسائل إعلام إيرانية.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية إن قاليباف كان قبطان الطائرة بنفسه المتوجهة من طهران إلى بيروت، التي جاءت بدعوة رسمية من نظيره اللبناني.

وأشارت صحف لبنانية إلى أن الطائرة التي قادها رئيس البرلمان الإيراني هبطت في مطار رفيق الحريري الدولي، وكان باستقباله ممثل عن رئيس مجلس النواب اللبناني.

وذكر قاليباف في تصريحات صحفية بعد نجاح هبوط الطائرة “جئت إلى بيروت قبل الذهاب إلى جنيف للمشاركة باجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، لنقل رسالة دعم الشعب والحكومة الإيرانية إلى شعب وحكومة لبنان والمقاومة”.

ونقل قاليباف خلال زيارته رسالة من المرشد الإيراني علي خامنئي “إلى شعب لبنان والمقاومة”، بحسب وكالة تسنيم الإيرانية.