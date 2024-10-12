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شاهد: كتائب القسام تقصف قوات الاحتلال شرق جباليا بقذائف الهاون

القسام تقصف الاحتلال في جباليا بالهاون (الجزيرة مباشر)
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12/10/2024-|آخر تحديث: 12/10/202407:49 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مشاهد لاستهداف مقاتليها تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي شرق معسكر جباليا شمالي قطاع غزة، بقذائف الهاون.

ويأتي هذا في إطار عملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية ردًا على التصعيد العسكري الإسرائيلي.

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وأكدت الكتائب في بيان لها أن هذا الاستهداف يندرج ضمن سلسلة من العمليات المتواصلة ضد القوات الإسرائيلية في المنطقة.

ولليوم السابع على التوالي، يشن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا وإبادة جماعية في شمال قطاع غزة، يتركز في بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا ومخيم جباليا، في محاولة لإفراغ تلك المناطق من السكان.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية عسكرية برية في جباليا بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، وذلك بعد ساعات من بدء هجمة شرسة على المناطق الشرقية والغربية شمالي القطاع، منها جباليا، هي الأعنف منذ مايو/أيار الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر

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