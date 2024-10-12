“فلسطين كولا”.. مشروب يدعم قضية غزة يغزو الأسواق البريطانية (فيديو)

خلال شهور قليلة، نجحت المشروبات التي ترتبط باسم “فلسطين” في أن تصبح منافسا قويا لشركات المشروبات العالمية التي تهيمن على السوق منذ عقود، إذ حقّقت المشروبات التي تدعم القضية الفلسطينية مبيعات ضخمة في بريطانيا.

ومن أحدث المشروبات التي غزت الأسواق البريطانية مؤخرا مشروب “فلسطين كولا”، وهو مشروب غازي يحمل علامة تجارية جديدة، تأسست بالسويد، في مارس/آذار الماضي، ويُباع الآن في الاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا.

قال أحمد غنام -المدير الإقليمي لشركة (يافا) شريكة باليستاين درينكس (التي تعني “مشروبات فلسطين”) التي تنتج “فلسطين كولا”- للجزيرة مباشر إن نشاط الشركة يصب بالأساس في الأعمال الإغاثية بقطاع غزّة.

منتج غير قابل للتزوير

وقال غنام إن أغلبية متاجر المواد الغذائية للجالية المسلمة إضافةً لعددٍ من المتاجر الإنجليزية، تعرض على أرففها مشروبات فلسطين وتواصِل طلب كميات كبيرة منها بشكلٍ أسبوعي.

أما عن كيفية التحقق من أن المنتج فلسطيني فعلا وليس مزوّرا كما يفعل بعض المنتفعين، قال غنام إن “جميع الشحنات التي تصدّرها شركة بالستاين درينكس، مصدق عليها من وزارة التجارة الفلسطينية، ما يجعل إمكانية تزويرها صعبة، نحن شركة مسجّلة”.

وأكد غنام أن الإقبال على مشروب “فلسطين كولا” أصبح كبيرا للغاية، وأضاف “نتلقى الآن طلبات من أمريكا الشمالية ومن باقي الدول الأوروبية، وهنا تبرز أهم التحديات، وهي تكاليف المواد والشحن التي نحاول ألا نجعلها تؤثر على سعر العبوة، خاصة وأن الشركات العالمية تقدم منتجاتها بأسعارٍ زهيدة نظرا لضخامة تلك الشركات وقِدمها”.

“اشرب تدعم”

ووجه أحمد رسالة للمستهلك البريطاني “شراؤك لمشروبات فلسطين يدعم القضية الفلسطينية ويدعم صمود غزّة، الهدف من هذا المنتج ليس تجاريا فقط، وإنما يحمل رسالةً لرفع الوعي وتسليط الضوء على فلسطين التي يتعامى عن معاناة شعبها العالم أجمع”.

من جانبها قالت بيبي رابعة خان -مديرة مسجد الجمعية الثقافية الإسلامية في منطقة هارينغي شمالي لندن- للجزيرة مباشر إنها زودت متجر المسجد بعشرات الصناديق من مشروب “فلسطين كولا” دعما للقضية الفلسطينية، حيث يرغب رواد المسجد في شراء المشروب بهدف دعم أهالي غزة، كما يشتريه الكثير من المسلمين في المنطقة.

وأضافت “نكرّس نشاطاتنا لخدمة القضايا العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، لكننا في الوقت نفسه نقدم الدعم لجميع المحتاجين”.

ولفتت إلى أن ما يحدث في الشرق الأوسط له تأثير مباشر على السكان في لندن، فمعظمهم يشعر بالحزن الشديد حيال ما يحدث في قطاع غزّة، ما دفع إدارة المسجد إلى إتاحة الفرصة للسكان للتعبير عن مشاعرهم ودعمهم بشتى الطرق، ومن بينها فعاليات ينظمها المسجد ويحضرها مسلمون وغير مسلمين بهدف التضامن مع فلسطين.

تأسست شركة (باليستاين درينكس) في مارس/آذار الماضي، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة مالمو السويدية، وتعمل الشركة تحت إشراف وزارة التجارة الفلسطينية، وتوسعت في الآونة الأخيرة لتشمل أنشطتها دولا أوروبية أخرى، وتخطط الشركة للتوسع في إنتاج العصائر والمشروبات الخالية من السكر.