لبنان.. مبادرة مجتمعية في عكار لتوفير ملابس الشتاء للنازحين من الجنوب (فيديو)

في ظل الحرب التي تشنها إسرائيل على لبنان، نزح آلاف اللبنانيين من الجنوب إلى شمال لبنان، بسبب الغارات الإسرائيلية الكثيفة التي أجبرت الأهالي على النزوح من بلداتهم إلى مناطق متفرقة بحثا عن الأمان.

وفي عكار، برزت مبادرة تهدف لتأمين احتياجات النازحين، حيث عملت مبادرة شبابية على جمع الملابس وتجهيزها في بلدة فنيدق بقضاء عكار شمالي لبنان ضمن جهود المجتمع المدني في البلاد.

معرفة احتياجات النازحين

وأمام أكوام الملابس، وقفت الناشطة في العمل الاجتماعي، ميرفت السيد، تشرح تفاصيل بداية المشروع، وقالت الناشطة للجزيرة مباشر: “في البداية نزور بيوت النازحين، لنرى ما يحتاجونه ثم نجهزه لنأخذه إليهم”.

وأشارت ميرفت إلى أنهم يعلمون حاليا على تجميع وتوفير ملابس شتوية، نظرًا لأن الجو أصبح باردًا، وقالت “نتأكد من أن يكون ما نرسله للنازحين من ملابس نظيفا ومرتبا وكأنها جديدة”.

من جانبها، تحدثت الطالبة الجامعية والمتطوعة سيرين حيدر عن انطلاقة المبادرة من أول أيام الحرب، وقالت “نظمنا مجموعات على الواتساب للتبرع بالملابس، ونعمل نحن على تنظيمها حسب الفئة العمرية بعد ذلك، لإرسالها للوجهة المناسبة”.

الحرب الإسرائيلية على لبنان

وتواصل إسرائيل غاراتها العنيفة على لبنان، إذ نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح السبت، غارات على مناطق متفرقة شرقي وجنوبي لبنان.

ومنذ 23 من سبتمبر/ أيلول الماضي، وسعت إسرائيل حربها، لتشمل مناطق في لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

وأسفرت الغارات حتى مساء الجمعة، عن 1411 قتيلا و3979 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.