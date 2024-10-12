مصر تقترب من بلوغ نهائيات أمم إفريقيا بالفوز على موريتانيا

سجل محمود حسن (تريزيجيه) ومحمد صلاح هدفين في الشوط الثاني لتفوز مصر 2-صفر على ضيفتها موريتانيا، الجمعة، وذلك بعدما أهدر فريق المدرب حسام حسن العديد من الفرص في مباراة بالجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025.

ورفعت مصر رصيدها إلى 9 نقاط لتتصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة، وتجمد رصيد موريتانيا عند 3 نقاط في المركز الأخير متأخرة بفارق الأهداف عن الرأس الأخضر وبوتسوانا.

ووضعت مصر، بطلة إفريقيا 7 مرات، وهو رقم قياسي، قدمًا في البطولة التي ستقام في المغرب العام المقبل، إذ تحتاج لنقطة واحدة لضمان التأهل.

وسجل صلاح في مباراتين متتاليتين لأول مرة مع مصر منذ مارس/آذار 2023.

وقال أمير عبدو مدرب موريتانيا لشبكة “بي.إن سبورتس”: “حين تستقبل هدفًا في الدقيقة 70 من كرة ثابتة فإن هذا يؤثر بالسلب على اللاعبين”.

وبدأت مصر المباراة بقوة بحثًا عن هدف مبكر أمام موريتانيا، وكاد القائد صلاح أن يمنحها التقدم بعدما سدد في القائم الأيسر فور البداية من ركلة حرة.

وأطلق أحمد سيد (زيزو) تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء حولها مامادو ديوب حارس موريتانيا إلى ركلة ركنية قبل أن يسدد تريزيجيه بقوة من مدى قريب.

وأرسل صلاح تمريرة عرضية نحو عمر مرموش، هداف الدوري الألماني، لكنه افتقر للدقة وهو يحاول إطلاق تسديدة مباشرة.

واعتمدت موريتانيا على الدفاع المحكم من أجل إغلاق المساحات كلها أمام لاعبي مصر لينتهي الشوط الأول بلا أهداف، وبلا خطورة من فريق المدرب أمير عبدو على مرمى الحارس محمد الشناوي.

وحاول مرموش خداع ديوب وسدد في الزاوية الضيقة، لكن الحارس حولها إلى ركلة ركنية مطلع الشوط الثاني.

وبعد إصابة المدافع محمد عبد المنعم، دفع المدرب حسن بمهاجم نادي نانت، مصطفى محمد، لتنشيط الهجوم.

تريزيجيه يهز الشباك

وتمكن تريزيجيه من هز الشباك في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مدى قريب بعدما فشل دفاع موريتانيا في إبعاد تمريرة عرضية.

وسجل تريزيجيه، لاعب الريان القطري، 5 أهداف في آخر 5 مباريات مع مصر.

وكان التهديد الأول لموريتانيا في الدقيقة 74، عندما أطلق أبو بكاري كويتا تسديدة منخفضة من حافة منطقة الجزاء تحولت إلى ركنية.

هدف صلاح يضمن الفوز

ونجح صلاح، مهاجم ليفربول، في تسجيل هدف ضمان الفوز قبل 10 دقائق من النهاية بتسديدة مباشرة بعد تمريرة منخفضة من محمد حمدي.

ولم تكن انتفاضة موريتانيا مثمرة قرب النهاية، بعدما أطلق مامادو ديالو تسديدة أبعدها المدافع رامي ربيعة قبل أن يطلق الحسن حبيب ضربة رأس بعد ركلة ركنية تصدى لها الحارس الشناوي.

وتستضيف موريتانيا منافستها مصر في الجولة الرابعة للتصفيات، يوم الثلاثاء المقبل.