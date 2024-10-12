“مصير أبنائكم إلى المجهول”.. حماس تنشر مقطعا جديدا عن الأسرى الإسرائيليين (فيديو)

نشر الموقع الرسمي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقطع فيديو جديدًا، سلط فيه الضوء على “الوعود الكاذبة” التي قطعها رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على نفسه بالتزامن مع بدء حربه على غزة، قائلا إنه سيعيد الأسرى أحياء عبر الضغط العسكري وحرب الإبادة.

وأضاف المقطع -نُشر بعنوان “مر عام على الوعود الكاذبة”- صور وأسماء 6 أسرى إسرائيليين قتلوا في غزة، وعثر الجيش على جثثهم في نفق بمدينة رفح جنوبي القطاع، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، معلقا بالقول “عادوا جميعا قتلى بسبب وعده المشؤوم”.

واختتم المقطع بعبارة موجهة لأهالي الأسرى مفادها “مصير أبنائكم إلى المجهول؟!”.

وبعد عثوره على الجثث الـ6، اتهم الجيش الإسرائيلي آنذاك حماس بقتلهم، بينما أكدت الحركة أن “الجيش قتلهم عبر قصف جوي مباشر”.

وفي وقت سابق السبت، أغلق أهالي أسرى إسرائيليين في غزة مقطعا من شارع أيالون الرئيسي وسط تل أبيب، وأشعلوا النيران، مطالبين بإبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية، بحسب قناة “12” الإسرائيلية.

ورفع المتظاهرون “لافتات تحمل أسماء الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة”، داعين السلطات “لاتخاذ خطوات عاجلة لإعادتهم”.

وتقدر تل أبيب وجود 101 أسير في غزة من أصل 239 إسرائيليا أسِروا في عملية طوفان الأقصى، وجرت لاحقا مبادلة عشرات منهم خلال هدنة مؤقتة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات إسرائيلية.