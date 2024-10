نجم سلسلة أفلام “سبايدر مان” يعلن تضامنه مع غزة (شاهد)

أعرب الممثل الأمريكي أندرو غارفيلد، نجم سلسلة أفلام “سبايدر مان” الشهيرة، عن تفضيله توجيه الاهتمام نحو القضايا الإنسانية، خاصة معاناة الشعب الفلسطيني في غزة.

وأشار الممثل إلى أن الأضواء يجب أن تسلط بشكل أكبر على الأزمات التي يمر بها الفلسطينيون، داعيًا إلى زيادة الوعي الدولي تجاه الأوضاع الصعبة في المنطقة.

وأضاف “حياة الفلسطينيين في غزة.. ربما هذا ما علينا أن نوجه قلوبنا وطاقاتنا إليه. وأي شخص يعاني من الفظائع التي تحدث بعالمنا الآن، أي شخص ليس لديه الخيار في أن يحظى بحياة كريمة، هذا ما علينا أن نوجه طاقتنا إليه”.

وأشاد الجمهور بشجاعة أندرو، معتبرين أنه يجسد الصفات الحقيقية لـ”الرجل العنكبوت”، بطل سلسلة الأفلام الشهيرة، مثل الصدق والنبل والسعي الدائم للقضاء على الشر ونشر الخير.

ولعب أندرو غارفيلد دور البطولة في مسلسل” تحت لافتة الجنة” (Under the Banner of Heaven) الذي عرض على شاشة شبكة “هولو” (Hulu)، وكان له دور بارز في فيلم “الرجل العنكبوت: لا طريق للبيت” (Spider-Man: No Way Home). كما أدى دور البطولة في فيلم “تيك تيك بوم” (Tick Tick Boom) من نتفليكس (Netflix)، الذي رُشح عنه لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل.