شاهد: لحظة طعن شرطي في إسطنبول

شهد شارع الاستقلال بمنطقة بيوغلو في إسطنبول حادثة اعتداء على ضابط شرطة بسكين.

وقع الهجوم حوالي الساعة 11:00 صباحًا، الأحد، حين اقترب شخص مجهول من ضابط شرطة وطعنه في رقبته قبل أن يفر من المكان.

وهرع ضابط بلدية لمساعدة الشرطي المصاب، ثم نقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى، وأكدت السلطات أن حالة الضابط مستقرة ولا يواجه خطرًا على حياته.

#SONDAKIKA 🚨 | İstiklal Caddesi’nde polise bıçaklı saldırı: Sessizce yaklaştı, boynunu bıçakladı. 📢 Saldırgan kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. pic.twitter.com/Lm8VCC1bpp — Ekonomi Köşesi (@ekonomikosesiCS) October 12, 2024

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية أمن إسطنبول، تحركت فرق الشرطة فور وقوع الحادث “وفي إطار جهود القبض على المشتبه به، تم تحديد هويته وإلقاء القبض عليه في منطقة قاسم باشا”.

وكشف تحقيق الشرطة أن المشتبه به، المعروف باسم (O.I)، لديه سجل جنائي يشمل تعاطي المخدرات والإخلال بالنظام العام، كما تبين أنه يخضع لعلاج نفسي.

ووثقت “كاميرات” المراقبة لحظة الهجوم، حيث ظهر المعتدي وهو يقترب من خلف الضابط ويطعنه قبل أن يفر مسرعًا.

من جانبه، أدان وزير العدل يلماز تونج الحادث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن مكتب المدعي العام في إسطنبول بدأ تحقيقًا في القضية، وشدد الوزير على أن العنف غير مقبول مهما كانت دوافعه، متمنيًا الشفاء العاجل للضابط المصاب.

وأكدت مديرية أمن إسطنبول استمرار التحقيقات في الحادث، لكشف ملابساته كافة.