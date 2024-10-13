السودان.. الكوليرا وحمى الضنك يفتكان بالعشرات و”الصحة” تدق ناقوس الخطر

أعلن مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة السودانية، أمس السبت، عن تسجيل 134 إصابة جديدة بالكوليرا، بما في ذلك 3 حالات وفاة خلال يومي الخميس والجمعة.

وكشف التقرير الوبائي الخاص بالأوضاع الصحية في السودان نتيجة انتشار الكوليرا وحمى الضنك، تسجيل ولاية كسلا 42 إصابة، منها حالة وفاة واحدة، بينما سجلت الخرطوم 5 إصابات، ونهر النيل 24 إصابة، والشمالية حالتين، والنيل الأبيض 61 إصابة، بينها حالتا وفاة.

كما أشار التقرير إلى انخفاض الإصابات بالكوليرا في 3 ولايات هي كسلا والقضارف ونهر النيل، في حين زادت في ولايات الجزيرة وسنار والنيل الأبيض، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في 19 محلية من 11 ولاية إلى 23736، منها 672 حالة وفاة.

حمى الضنك

وأعلن تقرير الوضع الوبائي لحمى الضنك، تسجيل 25 إصابة جديدة وكلها بولاية كسلا، ليصبح إجمالي الإصابات من 6 ولايات 2075، منها 5 حالات وفاة.

ونوه التقرير إلى أن محليات كرري وأم درمان في ولاية الخرطوم، وكسلا في ولاية كسلا، وبارا في ولاية شمال كردفان أعلى المحليات تسجيلًا للإصابات.

كان قد أُعلن رسميًا عن تفشّي وباء الكوليرا في 12 أغسطس/آب الماضي من قبل وزارة الصحة السودانية بعد الإبلاغ عن موجة جديدة من حالات الكوليرا بدءًا من 22 يوليو/تموز الماضي.