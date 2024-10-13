بعد دفنه بالخطأ.. نجاة يمني بأعجوبة من موت محقق (شاهد)

أظهر مقطع فيديو نجاة يمني من موت محقق، عقب دفنه حيًا، عن طريق الخطأ، في مدينة زنجبار بمحافظة أبين.

وقالت صحف محلية إن المواطن محسن حيدرة المرقشي، نجا من الموت بأعجوبة، عقب دفنه بالخطأ من قبل سائق جرافة في موقع إنشاء سد حسان، في مديرية زنجبار.

خطأ غير مقصود

ووقع الحادث نتيجة خطأ غير مقصود، حيث لم يتمكن سائق الجرافة من رؤية المرقشي، أثناء إلقاء التراب في موقع إنشاء السد، إلا أنه تنبّه لوجود يده المرفوعة من تحت التراب، وسارع بطلب العون من العمال المتواجدين في الموقع لإنقاذه.

وظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الرجال وهم يقومون بإزالة التراب عن المرقشي حتى تمكّنوا من إخراجه حيًا.

يذكر أن المرقشي يعمل في موقع إنشاء “سد حسان” في زنجبار، وتم نقله لمستشفى قريب عقب الحادث، وحالته مستقرة.