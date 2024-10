حدث فلكي نادر.. مذنّب يعود بعد 80 ألف عام ويقترب من الأرض (شاهد)

ذكرت وكالة ناسا الأمريكية للفضاء أن مذنبًا يعرف باسم سي- 2023 “تسوتشينشان أطلس”، تم اكتشافه العام الماضي، يقترب من النظام الشمسي لأول مرة في التاريخ العلمي الموثق للبشرية.

وأضافت الوكالة في موقعها على الإنترنت أن “هذا المسافر السماوي القديم” سوف يقترب من كوكب الأرض في منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولن يعود للأرض إلا بعد 80 ألف سنة.

وتم اكتشاف هذا المذنب في مركزين لمراقبة الفلك في كل من جبل “تسوتشينشان” في الصين، وتلسكوب “أطلس” في جنوب إفريقيا، ولهذا قرر العلماء أن يحمل المذنب هذا الاسم تقديرًا لجهود علماء الفلك في المركزين.

وأشارت وكالة ناسا على موقعها إلى أن المذنب سيكون على مسافة نحو 44 مليون ميل تقريبًا من الأرض اعتبارًا من 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وأوضح بيل كوك، مدير مكتب بيئة النيازك في مركز ناسا أن “المذنبات أكثر هشاشة مما قد يدركه الناس، وذلك بفضل تأثيرات مرورها بالقرب من الشمس”.

وأضاف كوك أنه على سبيل المثال فإن “المذنب كوهوتيك، الذي وصل إلى النظام الشمسي الداخلي عام 1973، انفجر أثناء مروره بالقرب من الشمس”.

ووفق ما ذكره موقع وكالة ناسا، فإن المذنب “عبارة عن كرة ثلجية كونية مكونة من الغاز المجمد، والصخور والغبار، ويبلغ حجمها تقريبًا حجم ملعب كرة قدم أمريكية”.

أما مصدر المذنبات، فهو “الحافة الخارجية لنظامنا الشمسي، ويُعتقد أنها عبارة عن الأجزاء المتبقية من المادة التي شكلت نظامنا الشمسي في البداية”.

The comet tail is noticeably longer each day. Pause the video at about 15 seconds . . . you can see the tail of the comet looks like it is bending. The atmosphere is more dense the closer you get to earth. Changes in the density of the atmosphere change the refractive index and… pic.twitter.com/vfBBbGeL5x

— Matthew Dominick (@dominickmatthew) September 25, 2024