قائد طائرة يدعو لأهل غزة قبل انطلاق رحلته من إسطنبول إلى مصراتة (فيديو)

“لا تنسوهم من الدعاء طيلة الرحلة”

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد طائرة يدعو لأهل غزة قبل انطلاق رحلته من إسطنبول التركية إلى مدينة مصراتة في ليبيا.

الطيارعبد اللطيف كبلان كان يقود طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية الليبية، بحسب منصات التواصل.

“لا تنسوهم من الدعاء طيلة الرحلة”

وكان من دعاء قائد الطائرة “نسأل الله أن يفرج كربهم، ويثبت أقدامهم، ويسدد رميهم، وينصرهم على عدوهم، ويجعل شهداءهم في جنات عليين”.

وأضاف “اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم خذلانا مبينا، اللهم مدهم بجند من السماء ملائكة مردفين يقاتلون معهم حتى النصر العظيم يا أرحم الراحمين”.

وطالب القائد ركاب الطائرة بالدعاء أيضا لأهل غزة قائلًا “لا تنسوهم من الدعاء طيلة الرحلة، فدعاء المسافر مستحب ومستجاب بحول الله”.

وأثار المقطع ردود فعل عبر منصات التواصل وتفاعل معه الكثير من المدونين.

#ليبي حُر بارك الله فيه l قائد طائرة الإفريقية يدعو لأهل #غزة.. 📌بعد دعاء السفر

الطيار الليبي الكابتن عبد اللطيف كبلان خلال رحلة الخطوط الإفريقية من #إسطنبول باتجاه #مصراتة، يتضرع بالدعاء للثلة المرابطة في أطناف بيت المقدس #غزة..⤵️ #فلسطين_قضية_الاحرار #غزه_الفاضحة pic.twitter.com/n8SXvDRATP — مختار غمّيض (@ghommokh) October 12, 2024

كابتن الطائرة المتجهة من إسطنبول إلى مصراتة الليبية يدعو لأهل #غزة قبيلَ انطلاق طائرته. {إنَّ هذه أمتكم أمة واحدة} pic.twitter.com/WM67ysEfpC — سالم القحطاني (@salemqq) October 12, 2024