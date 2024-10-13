الأخبار|قطاع غزة

قائد طائرة يدعو لأهل غزة قبل انطلاق رحلته من إسطنبول إلى مصراتة (فيديو)

“لا تنسوهم من الدعاء طيلة الرحلة”

13/10/2024-|آخر تحديث: 13/10/202401:48 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لقائد طائرة يدعو لأهل غزة قبل انطلاق رحلته من إسطنبول التركية إلى مدينة مصراتة في ليبيا.

الطيارعبد اللطيف كبلان كان يقود طائرة تابعة للخطوط الجوية الإفريقية الليبية، بحسب منصات التواصل.

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“لا تنسوهم من الدعاء طيلة الرحلة”

وكان من دعاء قائد الطائرة “نسأل الله أن يفرج كربهم، ويثبت أقدامهم، ويسدد رميهم، وينصرهم على عدوهم، ويجعل شهداءهم في جنات عليين”.

وأضاف “اللهم انصر من نصرهم، واخذل من خذلهم خذلانا مبينا، اللهم مدهم بجند من السماء ملائكة مردفين يقاتلون معهم حتى النصر العظيم يا أرحم الراحمين”.

وطالب القائد ركاب الطائرة بالدعاء أيضا لأهل غزة قائلًا “لا تنسوهم من الدعاء طيلة الرحلة، فدعاء المسافر مستحب ومستجاب بحول الله”.

وأثار المقطع ردود فعل عبر منصات التواصل وتفاعل معه الكثير من المدونين.

المصدر : الجزيرة مباشر

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