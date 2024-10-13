تصادم قطارين جنوبي مصر وانقلاب عربتين منهما في ترعة الإبراهيمية (شاهد)

اصطدم صباح اليوم الأحد، قطاران على خط الصعيد، عند منطقة ماقوسة في محافظة المنيا جنوبي مصر، وانقلبت عربتان في ترعة الإبراهيمية.

وقالت وزارة الصحة المصرية، في بيان، إنها دفعت بـ23 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع حادث القطار، موضحة أن الحصر المبدئي يشير إلى أن عدد المصابين بلغ 20 مصابا، تم نقلهم إلى المستشفى.

وتشير الفحوصات الأولية -وفق البيان- إلى أن الإصابات تترواح ما بين كدمات وسحجات وجروح ظاهرية، وما زال الأطباء يعملون على تحديد الوضع الصحي الدقيق للمصابين، بينما لا يوجد حالات وفاة حتى الآن.

وبحسب وسائل إعلام محلية، هرع المواطنون وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث لإنقاذ الركاب من العربات التي سقطت في ترعة الإبراهيمية.

انقلاب عربتين في ترعة الإبراهيمية

وتبين من الحادث تصادم قطار نوم مع قطار عادي، فانقلبت عربتان من قطار النوم في ترعة الإبراهيمية.

وأشارت هيئة السكك الحديدية، في بيان، إلى حدوث اصطدام جرار بمؤخرة قطار 1087 النوم القادم من أسوان باتجاه القاهرة، وذلك فى المسافة بين أبو قرقاص والمنيا مما أدى إلى سقوط عربة القوى وعربة أخرى من القطار.

وعلى الفور تم الدفع بمعدات وأوناش الطوارئ وتم فصل القطار عن العربتين وتحرك القطار لاستكمال رحلته باتجاه القاهرة، وسيتم تشكيل لجنة من المختصين بالسكة الحديد للوقوف على الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث.