بدء المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ونداء عاجل من “كمال عدوان” (شاهد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال بالمحافظة الوسطى في القطاع.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت المرحلة الأولى من “حملة التطعيم ضد شلل الأطفال” في غزة، التي بدأت مطلع الشهر نفسه، بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني، وفق ما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وجرت الجولة الأولى من التطعيمات، التي تتكون من جرعتين، في القطاع الفلسطيني المحاصر، بعد اكتشاف إصابة طفل بالشلل جزئيا بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني في أغسطس/آب في أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عامًا.

وحسب الأمم المتحدة، يحتاج أطفال غزة إلى جرعتين من اللقاح، كل منهما على شكل نقطتين عن طريق الفم. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 90% من الأطفال بحاجة إلى التطعيم لمنع تفشي شلل الأطفال، الذي يمكن أن يؤثر في الأعصاب في الحبل الشوكي وجذع الدماغ.

ويجري تنفيذ حملة التطعيم الشاملة من قبل السلطات الصحية المحلية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان، انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم من شلل الأطفال، ودعت الشعب إلى “تعزيز ثقافة التطعيم وتوجيه الأهالي بأطفالهم إلى مراكز التطعيم لتلقي التطعيم بالمحافظة الوسطى في الأماكن والمراكز المعلن عنها”.

وأشارت أن الحملة تبدأ اليوم الاثنين وتستمر مدة 3 أيام مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط. كما أوضحت أن الفئة المستهدفة هم الأطفال الذين لم يبلغوا 10 سنوات، وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء فيتامين (أ) للأطفال الواقعين بين 2 و10 سنوات.

This morning, @UNRWA & partners started the second round of the #polio vaccination campaign in #Gaza middle areas. This came after horrific strikes overnight. To reach as many children as possible with this critical vaccine, all parties must respect area humanitarian pauses. pic.twitter.com/Cb0Wp9BJj9 — UNRWA (@UNRWA) October 14, 2024

خريطة توضح أماكن التطعيم

وفي السياق ذاته، أعلنت الأونروا، اليوم انطلاق الجولة الثانية من حملة التحصين ضد شلل الأطفال في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وحثّت الوكالة في منشور عبر منصة إكس، الفلسطينيين على “المسارعة لتحصين أطفالهم بالتوجه إلى أقرب مركز يقدم اللقاح”، وأرفقت منشورها بخريطة توضح مواقع هذه المراكز، مضيفة أنه يمكن أيضًا “التوجه إلى أقرب نقطة طبية متنقلة”.

وقالت الأونروا “فرقنا مدرّبة وجاهزة. نهدف إلى الوصول إلى حوالي 590 ألف طفل دون سن العاشرة في جميع أنحاء قطاع غزة في أقل من أسبوعين”. وشددت على أنه “لتحقيق ذلك، يجب احترام فترات الهدنة الإنسانية”.

وفي منشور سابق الاثنين، قالت الوكالة إن مدرسة تابعة للأونروا كانت تؤوي عائلات في النصيرات تعرضت للقصف (الإسرائيلي)، موضحةً أنها كانت تستخدم موقعًا لحملة التحصين ضد شلل الأطفال.

Gaza: On 14 October, @UNRWA together with @UNICEF & @WHO will start delivering the 2nd round of polio vaccinations. They aim to reach around 590,000 children under ten in less than two weeks. For that to be possible, humanitarian pauses must be respected. pic.twitter.com/xJupPltFTI — United Nations (@UN) October 14, 2024

مناشدة عاجلة من “كمال عدوان”

ومع استمرار واشتداد الحصار الإسرائيلي على مستشفيات ومحافظة شمال غزة لليوم العاشر على التوالي، بثت وزارة الصحة في غزة، مناشدة عاجلة من داخل العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان صباح اليوم.

وطالبت الوزارة، بضرورة إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والطعام إلى المرضى والطواقم الصحية المحاصرة في مستشفيات شمال غزة، وتوفير الحماية لها.

ومساء الأحد، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، استشهاد 22 فلسطينيا بينهم 15 طفلا وامرأة، وإصابة 80 آخرين، بقصف إسرائيلي لمدرسة “المفتي” التي تضم آلاف النازحين الفلسطينيين بمخيم النصيرات.

وأسفرت حرب “الإبادة الجماعية” الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الثاني 2023 عن أكثر من 140 ألف شهيد ومصاب، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.