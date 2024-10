بدء المرحلة الثانية من التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة ونداء عاجل من “كمال عدوان” (شاهد)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الاثنين، انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم الطارئة ضد شلل الأطفال بالمحافظة الوسطى في القطاع.

وفي 12 سبتمبر/أيلول الماضي، انتهت المرحلة الأولى من “حملة التطعيم ضد شلل الأطفال” في غزة، التي بدأت مطلع الشهر نفسه، بتطعيم أكثر من 560 ألف طفل فلسطيني، وفق ما أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

وجرت الجولة الأولى من التطعيمات، التي تتكون من جرعتين، في القطاع الفلسطيني المحاصر، بعد اكتشاف إصابة طفل بالشلل جزئيا بسبب فيروس شلل الأطفال من النمط الثاني في أغسطس/آب في أول حالة من نوعها في القطاع منذ 25 عامًا.

وحسب الأمم المتحدة، يحتاج أطفال غزة إلى جرعتين من اللقاح، كل منهما على شكل نقطتين عن طريق الفم. وتقول منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 90% من الأطفال بحاجة إلى التطعيم لمنع تفشي شلل الأطفال، الذي يمكن أن يؤثر في الأعصاب في الحبل الشوكي وجذع الدماغ.

ويجري تنفيذ حملة التطعيم الشاملة من قبل السلطات الصحية المحلية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة في بيان، انطلاق المرحلة الثانية من حملة التطعيم من شلل الأطفال، ودعت الشعب إلى “تعزيز ثقافة التطعيم وتوجيه الأهالي بأطفالهم إلى مراكز التطعيم لتلقي التطعيم بالمحافظة الوسطى في الأماكن والمراكز المعلن عنها”.

وأشارت أن الحملة تبدأ اليوم الاثنين وتستمر مدة 3 أيام مع إمكانية التمديد ليوم واحد إضافي فقط. كما أوضحت أن الفئة المستهدفة هم الأطفال الذين لم يبلغوا 10 سنوات، وأشارت إلى أنه سيتم إعطاء فيتامين (أ) للأطفال الواقعين بين 2 و10 سنوات.

This morning, @UNRWA & partners started the second round of the #polio vaccination campaign in #Gaza middle areas. This came after horrific strikes overnight.

To reach as many children as possible with this critical vaccine, all parties must respect area humanitarian pauses. pic.twitter.com/Cb0Wp9BJj9

— UNRWA (@UNRWA) October 14, 2024