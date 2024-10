جيش الاحتلال يواصل التصعيد في شمال غزة.. والسكان: لا يوجد مكان آمن (فيديو)

واصل جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، عملياته العسكرية في شمال قطاع غزة لليوم العاشر على التوالي، وسط مخاوف لدى السكان من إمكانية تهجيرهم قسرًا إلى جنوب القطاع.

وفي ظل محاولات الإبادة والتطهير العرقي، يصرّ السكان على البقاء في منازلهم، وفي أسوأ الأحوال ينتقلون إلى مناطق قريبة هربًا من النيران الإسرائيلية المتزايدة.

وتدهورت الأوضاع مع توجيه الجيش الإسرائيلي إنذارات جديدة لسكان مناطق جباليا النزلة، والصفطاوي، وأبو إسكندر بحي الشيخ رضوان، مطالبًا بإخلائها والتوجه نحو الجنوب، بعد الإعلان عن بدء العمليات العسكرية في تلك المناطق في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتعيش عشرات الآلاف من العائلات الفلسطينية في هذه المناطق، إضافة إلى نازحين من مخيمات جباليا وبلدات بيت لاهيا وبيت حانون منذ بدء الهجوم الإسرائيلي قبل أسبوع، حيث يفرض الاحتلال حصارًا خانقًا ويمنع دخول المساعدات الإنسانية وشاحنات المياه.

ومنذ بدء العمليات العسكرية، يعمل الجيش الإسرائيلي على تهجير السكان نحو الجنوب في إطار تنفيذ ما سماها “خطة الجنرالات”، التي تهدف إلى جعل شمال القطاع منطقة عسكرية مغلقة.

وأفاد عدد من السكان لوكالة رويترز، بأن القوات الإسرائيلية فصلت فعليًّا مدن بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا في شمال قطاع غزة عن مدينة غزة، ومنعت التنقل بين هذه المناطق إلا بعد الحصول على تصاريح من السلطات الإسرائيلية للعائلات التي ترغب في مغادرة تلك المدن، امتثالًا لأوامر الإخلاء.

وبعد مرور 9 أيام على الحملة العسكرية الإسرائيلية في شمال غزة، أفاد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، بأن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد نحو 300 فلسطيني. وأشار إلى أن استهداف منازل المدنيين ومواقع النازحين يهدف إلى إجبار السكان على مغادرة غزة بشكل نهائي، وهو ما تنفيه إسرائيل.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد العشرات بالهجمات على المناطق الشمالية، وأعربت عن مخاوفها من أن العديد من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض أو على الطرق دون أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم.

ووصفت جويس مسويا، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، الوضع في شمال غزة بأنه “مرعب”، مشيرة إلى نقص الإمدادات الطبية والإنسانية واستمرار تهجير السكان. ودعت إلى إنهاء هذه “الفظائع” فورًا.

What's happening in northern Gaza is terrifying beyond words.

Attacks by Israeli forces are intensifying.

Hospitals are forced to evacuate their patients.

Essential supplies running out.

People forcibly displaced, cut off from aid, left to starve.

The atrocities must end.

— Joyce Msuya (@JoyceMsuya) October 13, 2024