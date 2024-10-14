خبير عسكري لبناني: هذه رسائل حزب الله من الهجوم على حيفا (فيديو)

قال العميد بهاء حلال، الخبير العسكري اللبناني، إن (حزب الله) اللبناني يسعى لتثبيت معادلات ردع جديدة في مواجهة إسرائيل، وذلك في أعقاب الهجوم الأخير بالطائرات المسيّرة على قاعدة عسكرية في مدينة حيفا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي أحمد طه في برنامج “المسائية” على قناة الجزيرة مباشر، الأحد، أن المقاومة اتخذت خطوات لإعادة تثبيت معادلات متوازنة من أجل إيصال رسائل عدة بالاتجاهات كافة.

وأشار إلى أن هذه الرسائل موجهة إلى إسرائيل “لتأكيد جاهزية منظومة القيادة والسيطرة واستمرار الردع المتوازن، وإلى الولايات المتحدة للتحذير من دعم العدوان الإسرائيلي على لبنان، وإلى الداخل اللبناني لدعم موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مباحثاتهما لوقف العدوان على لبنان”.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي بعد فترة فقدت فيها المقاومة بعض قدراتها الردعية نتيجة العمليات الإسرائيلية، حيث أعادت المقاومة العمل بمنظومة السيطرة والقيادة، وأعادت تفعيل منظومة الخطط البديلة.

وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي المحتمل، أوضح العميد بهاء أن إسرائيل قد تلجأ إلى ما وصفه بالصدمة والترويع، مشيرًا إلى الهجمات الأخيرة على مناطق مدنية في لبنان.

وقال إن العمليات العسكرية الإسرائيلية قد تجاوزت نهر الليطاني، مما يشير إلى توسع نطاق الاستهداف الإسرائيلي.

وأوضح “إسرائيل قامت بضرب منطقة شرحبيل، وهي تقع في صيدا شمال نهر الليطاني، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين”.

كما أشار إلى أن القصف الإسرائيلي امتد ليشمل منطقة البقاع، مما يدل على اتساع رقعة العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل مناطق أبعد من الحدود الجنوبية للبنان.

وختم العميد بهاء حديثه قائلًا إن المقاومة تمكنت عبر هندسة عكسية من الميدان من إنتاج معادلات جديدة أو تجديد معادلات قديمة من أجل إعادة التوازن للوضع العسكري العام.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح خطرة، جراء سقوط طائرة من دون طيار في منطقة بنيامينا في حيفا شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة 67، منهم 4 في حالة حرجة للغاية.

ولاحقًا تبنى (حزب الله) الهجوم، وأصدر بيانًا أكد فيه استهداف ‏معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا، وذلك “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان وشعبه”، وذلك عبر سرب من المسيّرات.

وزعمت التحقيقات الأولية التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية أن المسيّرة التي أطلقها الحزب على حيفا كان قد حصل عليها من إيران.