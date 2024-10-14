شاهد: حزب الله يمطر حيفا بقذائف صاروخية والقبة الحديدية تتصدى لبعضها

تداول نشطاء عددا من مقاطع الفيديو توثق لحظات تصاعد التوتر في شمال إسرائيل، حيث أظهرت المشاهد اعتراضات متتالية لصواريخ أُطلقت باتجاه مناطق سكنية، وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة.

وتعكس المقاطع التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، حجم التصعيد المستمر على الحدود الشمالية، وسط تزايد المخاوف من تصاعد المواجهات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له، اليوم الاثنين، أنه تم رصد إطلاق نحو 10 قذائف صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة خليج حيفا، حيث تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراض معظمها، وسقط بعضها في مناطق مفتوحة.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن ثلاثة صواريخ سقطت، لكنها أوضحت لاحقًا أن الحديث يتعلق بشظايا صاروخين اعتراضيين، وليس بسقوط صواريخ أو وجود إصابات مباشرة. ولم يذكر الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار مادية.

يشار إلى أن هذه الحادثة تعتبر الثانية التي تشهد فيها مدينة حيفا إطلاق صفارات الإنذار منذ صباح اليوم. وفي بيان سابق، أشار الجيش إلى أن الإنذارات كانت نتيجة إطلاق صاروخ واحد من لبنان سقط أيضًا في منطقة مفتوحة.