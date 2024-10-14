شاهد: دماء وملابس جنود إسرائيليين ومعدات على الأرض بعد هجوم حيفا

انتشرت مشاهد بعد واقعة قصف حزب الله اللبناني لموقع عسكري إسرائيلي في حيفا تؤكد أن الهجوم كان داميًا.

وفي مقطع فيديو مدته ثوان معدودة، وفي جانب فقط من أحد العيادات التي استقبلت القتلى والجرحى جراء الهجوم، ظهرت الدماء وهي تملأ الطرقات.

كما ظهرت أيضًا العديد من معدات الجنود وأجزاء من ملابسهم العسكرية ملقية على الأرض أو على الكراسي الحديدية.

واليوم الأحد، شن حزب الله اللبناني هجومًا بسرب من المسيرات على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوبي حيفا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة 7 بجروح خطرة، جراء سقوط طائرة من دون طيار في منطقة بنيامينا في حيفا شمالي إسرائيل.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إسرائيلية إن الهجوم أسفر عن إصابة 67، منهم 4 في حالة حرجة للغاية.

وقالت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن عدد الإصابات هو الأكبر في حادثة واحدة منذ أن شنت المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول هجومًا على إسرائيل.

وزعمت التحقيقات الأولية التي نشرتها هيئة البث الإسرائيلية أن المسيرة التي أطلقها الحزب على حيفا كان قد حصل عليها من إيران.