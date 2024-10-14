شاهد: لحظة اشتعال النار في سيارة جراء سقوط صواريخ فوق كرمئيل

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط عدة صواريخ، اليوم الاثنين، في كرمئيل، شمالي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصاب أحدها سيارة بشكل مباشر.

ومن جانبها، أكدت الشرطة الإسرائيلية وقوع أضرار في الممتلكات وسط أنباء عن إصابات إثر سقوط صواريخ وشظايا في منطقة مدينة كرمئيل والمناطق المحيطة بها.

وذكرت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، أن طواقمها تعمل في عدة نقاط بالمدينة في أعقاب الحادث.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، ذكرت القناة 12، أن إسرائيل رصدت إطلاق 30 صاروخا من لبنان سقط بعضها في سعسع وتسيفون بالجليل الغربي شمالا.

يأتي ذلك مع تواصل إعلان حزب الله في بيانات متلاحقة، استهداف مواقع وتجمعات جنود شمالي إسرائيلي، غداة نجاحه في ضرب قاعدة تدريب للواء غولاني (لواء النخبة في قوات المشاة الإسرائيلية) في بلدة بنيامينا بقضاء حيفا بطائرة مسيّرة أطلقها من لبنان.