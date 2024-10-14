الأخبار|قبرص

متجر شهير يخفي هوية منتج إسرائيلي خوفا من المقاطعة (فيديو)

لجأ المتجر إلى تلك الحيلة، خوفًا من حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل
14/10/2024

لجأ أحد المتاجر الأوروبية الشهيرة المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية بقبرص، إلى إخفاء بلد المنشأ للأفوكادو الإسرائيلية، وكتب مكانه على لوحة الأسعار أنه من جنوب إفريقيا، خوفًا من حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل.

ووثق حساب قبرصي داعم لفلسطين عبر موقع إنستغرام، أمس الأحد، كيف أخفى أحد فروع متاجر “ليدل”، أصل البلد المصدر للأفوكادو عبر وضع كراتين الأفوكادو الإسرائيلية ضمن رفوف كُتب عليها جنوب إفريقيا، للتمويه على زبائن المحل، لكن بلد المنشأ ظل مكتوبا على الكراتين باسم “إسرائيل”، وهو ما اكتشفه بعض الناشطين، وفق ما أظهر الفيديو.

وسبق لعدد من المحلات في العالم، بعضها في فرنسا وبريطانيا، استخدام هذه الطريقة لإخفاء الهوية الأصلية لبلد المنشأ ومحاولة تضليل المشترين عن هوية المنتجات الإسرائيلية، ومن بينها التمور، تفاديًا لحملات المقاطعة الأوروبية والعالمية للمنتجات الداعمة للاحتلال.

 

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان