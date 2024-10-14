متجر شهير يخفي هوية منتج إسرائيلي خوفا من المقاطعة (فيديو)

لجأ أحد المتاجر الأوروبية الشهيرة المتخصصة في بيع المنتجات الغذائية بقبرص، إلى إخفاء بلد المنشأ للأفوكادو الإسرائيلية، وكتب مكانه على لوحة الأسعار أنه من جنوب إفريقيا، خوفًا من حملة مقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل.

ووثق حساب قبرصي داعم لفلسطين عبر موقع إنستغرام، أمس الأحد، كيف أخفى أحد فروع متاجر “ليدل”، أصل البلد المصدر للأفوكادو عبر وضع كراتين الأفوكادو الإسرائيلية ضمن رفوف كُتب عليها جنوب إفريقيا، للتمويه على زبائن المحل، لكن بلد المنشأ ظل مكتوبا على الكراتين باسم “إسرائيل”، وهو ما اكتشفه بعض الناشطين، وفق ما أظهر الفيديو.

وسبق لعدد من المحلات في العالم، بعضها في فرنسا وبريطانيا، استخدام هذه الطريقة لإخفاء الهوية الأصلية لبلد المنشأ ومحاولة تضليل المشترين عن هوية المنتجات الإسرائيلية، ومن بينها التمور، تفاديًا لحملات المقاطعة الأوروبية والعالمية للمنتجات الداعمة للاحتلال.

Dans un magasin LIDL, une vidéo transmise par un lecteur d’Oumma et qui montre la supercherie : Dans le rayon des légumes, l’origine des avocats dont la provenance réelle est Israel ont été marqué origine Colombie.

Un consommateur avisé a interpelé un salarié de l’enseigne pour… pic.twitter.com/rUQ0zMeYn6 — Oumma.com (@oumma) March 2, 2024