أسامة حمدان: “خطة الجنرالات” الإسرائيلية ستفشل (فيديو)

قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن ما يسمى بـ”خطة الجنرالات” التي كشفت تسريبات عن تفاصيلها مؤخرا هدفها فصل شمال قطاع غزة وتهجير سكانه وإحكام الحصار على شمال قطاع غزة، مؤكدا أنها ستفشل أمام صمود الشعب الفلسطيني، على حد قوله.

وأضاف حمدان خلال كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء، أن الخطة تهدف لقطع المساعدات الإنسانية عن مئات الآلاف من الفلسطينيين داخل شمال غزة ومنعهم من الحصول على الطعام والشراب واعتبار من سيبقى داخله مقاتلين، وهذا يعني “استهدافهم بشكل مباشر وقتلهم بإصرار وعناد بعد إعلان المنطقة منطقة عسكرية مغلقة”.

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وبالتزامن مع مرور عام على عملية “طوفان الأقصى”، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تهجير الفلسطينيين ببلدات بيت حانون وجباليا وبيت لاهيا إلى جنوب القطاع، ما عدّته وسائل إعلام تطبيقا غير معلن لـ “خطة الجنرالات”.

وخلال 11 يوما يواصل الجيش الإسرائيلي حصار شمال القطاع وقصفه وتجويعه، حيث يمنع دخول الغذاء والمياه والوقود، ما أدى إلى تعميق الأزمة الإنسانية.

و”خطة الجنرالات” كشفت عنها صحيفة يدعوت أحرونوت الإسرائيلية، في 4 سبتمبر/أيلول الماضي، وتهدف إلى “تحويل كامل المنطقة الواقعة شمال ممر نتساريم (وسط القطاع)، أي محافظتي غزة والشمال، لمنطقة عسكرية مغلقة”.

والخطة أعدها عسكريون إسرائيليون سابقون، وتقضي بـ”إجلاء السكان قسرا خلال أسابيع قليلة، وفرض حصار على المنطقة، لدفع المسلحين بمدينة غزة للاستسلام أو الموت”، وفق الصحيفة.

وفي هذا السياق، قال حمدان: “نحن أمام واحدة من أكثر الخطط العسكرية التي عرفها التاريخ الحديث انحطاطا ووحشية ونازية وضعها جنرالات فاشيون وقادة سياسيون لا أخلاق ولا إنسانية ولا شرف عسكريا لديهم”.

وأشار إلى أن تلك الخطة هي “تتويج لعام كامل من الإبادة الوحشية استخدم فيها جيش الاحتلال جميع وسائل القتل والإرهاب”، مؤكدا أنها “ستتحطم أمام صمود أبناء شعبنا المرابطين والصابرين”.

وتابع: “ما يحدث في جباليا ومخيمها هو عملية إبادة مكتملة الأركان. عشرات الجثامين لا تزال تحت الأنقاض وملقاة في شوارع جباليا ومخيمها ولا تستطيع طواقم الإنقاذ انتشالها”.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال بدعم أمريكي كبير 3695 مجزرة في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، راح ضحيتها 52344 شهيدا ومفقودا، بينهم 17029 طفلا و11585 امرأة، فضلا عن 902 عائلة فلسطينية قتل الاحتلال جميع أفرادها ومسحها من السجل المدني، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.