بعملية نوعيّة مركّبة.. حزب الله يستهدف معسكر رغفيم جنوب حيفا (فيديو)

نشر حزب الله اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لعملية استهدافه معسكر رغفيم في منطقة بنيامينا جنوب مدينة حيفا، بعملية نوعيّة مركّبة، في حين قال الجيش الإسرائيلي، إنه “اعترض صاروخين أطلقا من لبنان باتجاه حيفا”.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن ثلاثة صواريخ أرض -أرض أُطلقت من لبنان، اتجاه منطقة تل أبيب الكبرى، وتحدث إعلام إسرائيلي عن دخول سكان 180 مدينة وبلدة وسط البلاد إلى الملاجئ، وإصابة أحدهم في بتاح تكفا شرق تل أبيب.

استهداف قوات.. ومواقع

وأعلن حزب الله اليوم الثلاثاء، استهدافه تجمعات لقوات بعدة نقاط في شمال إسرائيل، برشقات صاروخية، منها محيط موقع المرج، ومنطقة خلة وردة الحدودية مع جنوب لبنان.

وقال الحزب في سلسلة بيانات عبر منصة تليغرام “استهدفنا منذ صباح اليوم 3 مرات، تحركات لقوات إسرائيلية في موقع المرج ومحيطه شمال إسرائيل برشقات صاروخية”.

وأشار إلى اشتباك مقاتليه مع قوة مشاة للجيش الإسرائيلي أثناء محاولتها التسلل إلى أطراف بلدة رب ثلاثين جنوب لبنان، وقال إن الاشتباكات لا تزال مستمرة.

كما استهدف المقاتلون ‏تجمعًا لجنود إسرائيليين في منطقة السدانة وبركة النقار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بصليات صاروخية، بحسب ما ذكر حزب الله في بيانه. وأكد الحزب استهدافه مستوطنة كريات شمونة الإسرائيلية القريبة من حدود لبنان الجنوبية.

عملية نوعيّة مركّبة

وقال حزب الله في شرح مصاحب للفيديو الذي نشره للعملية “معسكر رغفيم قاعدة التدريب الأساسية للواء غولاني تبعد عن الحدود 66 كلم”، وأبرز لحظة إشغال الدفاعات الجوية، ثم لحظة إطلاق المسيّرات.

وبيّن مشهد آخر لقطات للمستوطنين وحالة من الهلع تسود بينهم ولقطة لطائرة مروحية جاثمة على الأرض، ثم جاء مشهد يبّين سقوط جرحى وفوضى تعم المكان، وأحذية وأغراضا متناثرة، وآثار دماء على الأرض.

وقال بيان للحزب اليوم الثلاثاء “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية صباح الثلاثاء، تحركًا لِقوات العدو الإسرائيلي في محيط موقع المرج بِصلية صاروخية”.

“دفاعًا عن لبنان وشعبه”

وذكر الحزب في بيان آخر “دفاعًا عن لبنان وشعبه، وأثناء محاولة تسلل قوة مشاة للعدو الإسرائيلي إلى أطراف بلدة “رب ثلاثين” من الناحية الشرقية صباح اليوم، اشتبك مجاهدو المقاومة الإسلامية معها بالأسلحة الرشاشة والصاروخية وما زالت الاشتباكات مستمرة”.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي وسّعت إسرائيل نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لتشمل لبنان بشنّ غارات جوية طالت العاصمة بيروت، إضافة إلى محاولات توغل بري في الجنوب.

عدوان مستمر على لبنان

وأسفرت الغارات الإسرائيلية في لبنان عن 1542 شهيدا و4555 جريحا، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال، وأكثر من مليون و340 ألف نازح.

ويرد حزب الله، يوميا بصواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، بحسب ما يقول مراقبون.