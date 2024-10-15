تؤثر في التشخيص.. هل تضع يدك في الوضعية الصحيحة أثناء قياس ضغط الدم؟

كشفت دراسة حديثة أن عدم الالتزام بالوضعية السليمة لليد أثناء عملية قياس الضغط قد يؤدي إلى نتائج خاطئة تؤثر في صحة تشخيص المرض.

ويؤكد الأطباء أن الالتزام بالوضعية الصحيحة للجسم أثناء قياس ضغط الدم يؤدي إلى دقة نتائج القياس.

تأثير اختلاف وضع اليد

وفي الدراسة التي أجرتها الجمعية الأمريكية لأمراض القلب ونشرتها الدورية العلمية (Jama Medical Medicine) قام الباحثون بدراسة تأثير اختلاف وضع اليد في نتائج قياس ضغط الدم لدى 133 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 18 و80 عاما.

واختبر الباحثون نتائج قياس ضغط الدم أثناء وضع اليد على سطح علوي، وفي حالة وضع اليد على الحِجر، أثناء الجلوس، وأخيرا في حالة ترك اليد معلقة في الهواء بجانب المريض.

نصائح الأطباء

وأظهرت النتائج أن وضع اليد على الحِجر يؤدي إلى زيادة نتيجة القياس الانبساطي والانقباضي بـ4 ملليمترات من الزئبق على مؤشر جهاز قياس الضغط.

كما بيّنت النتائج، أن ترك اليد معلقة بجانب الجسم يؤدي إلى زيادة نتيجة القياس بـ7 ملليمترات تقريبا بالنسبة للقياس الانبساطي وأكثر من 4 ملليمترات بالنسبة للقياس الانقباضي.

وبحسب موقع “هيلث داي” الإلكتروني المتخصص في الأبحاث الطبية، ينصح أطباء الجمعية الأمريكية لأمراض القلب بوضع اليد على ارتفاع يوازي مستوى القلب على سطح مائدة أو مكتب أثناء القياس وذلك للحصول على أدق نتيجة ممكنة.

ويؤكد الأطباء ضرورة ارتداء حزام هواء مناسب، ووضع القدمين على الأرض بشكل متوازٍ للحصول على قراءة صحيحة لضغط الدم.

ويقول رئيس فريق الدراسة إنه يتعين على مسؤولي الرعاية الصحية الالتزام بضوابط قياس ضغط الدم، وتهيئة الوضعية المناسبة لقياس الضغط سواء في المرافق الصحية أو في المنزل.