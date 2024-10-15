شاهد: القسام تقنص قوة إسرائيلية خاصة متحصنة في جباليا بقذيفة TBG

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشاهد لاستهداف قوة إسرائيلية خاصة، تحصنت داخل منزل، بقذيفة مضادة للأفراد من طراز “TBG” شرق معسكر جباليا، شمالي قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد رصد دخول جنود الاحتلال للمنزل المستهدف، وإطلاق أحد مقاتلي القسام القذيفة صوب الهدف؛ مما أدى إلى إصابته إصابة مباشرة.

وارتفعت الحصيلة المعلنة لقتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 740، بينهم 353 ضابطا وجنديا قتلوا منذ بدء الاجتياح البري لقطاع غزة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبلغ عدد المصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بداية حرب الإبادة 4858، من بينهم 2344 ضابطا وجنديا أصيبوا منذ بداية الاجتياح البري للقطاع، وفق البيانات المنشورة على الموقع الرسمي للجيش.

ووفق مراقبين، تتكتم إسرائيل على الخسائر البشرية والمادية جراء حربها على قطاع غزة ولبنان، وتمنع التصوير وتداول الصور ومقاطع الفيديو، وتحذر من الإدلاء بأي معلومات لوسائل إعلامية في هذا الشأن، إلا من خلال جهات إعلامية تخضع لرقابتها المشددة.

وتعلن كتائب القسام يوميًّا، استهداف جنود إسرائيليين في القطاع وإيقاعهم بين قتيل وجريح، وتبث فيديوهات توثق جانبا من عملياتها “النوعية”.