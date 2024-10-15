شاهد: نجاة امرأة من الموت بعد سقوط خزان مياه كبير فوقها

نجت امرأة هندية بأعجوبة من حادث مروع، إذ سقط خزان مياه كبير فوقها عندما كانت تتناول تفاحة. ووثقت كاميرا مراقبة لحظة سقوط الخزان الذي أثار حالة من الذهول بين سكان المنطقة.

الواقعة حدثت في إحدى المناطق بالهند، حيث تظهر اللقطات المرأة وهي تمشي بسلام قبل أن يسقط الخزان فجأة، لكنها نجت من الحادث بأعجوبة دون إصابات جسيمة، وحظي المقطع بمشاهدة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.