مقتل شرطي إسرائيلي وإصابة آخرين بإطلاق نار في أسدود واستشهاد المنفذ (فيديو)

قُتل شرطي إسرائيلي وأصيب آخرون صباح اليوم الثلاثاء، في حادثة إطلاق نار قرب أسدود جنوب إسرائيل، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عددا آخر من الأشخاص أصيبوا بإطلاق النار.

وقالت هيئة البث الرسمية إن إطلاق النار وقع على طريق رقم 4 (قرب أسدود) في موقعين، وأشارت إلى أن التحقيقات الأولية بيّنت أن المسلح أطلق النار على رجل ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.

#عاجل | الإعلام العبري عملية إطلاق النار بدأت في منطقة “نير جاليم” وانتقل المنفذ بعدها إلى منطقة “مفرق يفني” في أسدود جنوب فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/fFWoryr34y — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 15, 2024

وأضافت أن “مواطنا مسلحا كان في المكان قام بتحييده بعد مطاردة قصيرة” وأضافت “قبل ذلك بوقت قصير، أطلق المسلح النار على سيارة، وأصيب سائقها بشظايا متوسطة” وأشارت إلى أنه أفيد لاحقا أن ثلاثة آخرين أصيبوا بجروح طفيفة.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بإصابة 3 إسرائيليين بإطلاق نار في موقعين قرب أسدود، وأعلنت في وقت لاحق أن عملية إطلاق النار مستمرة وأن الشرطة دفعت بمزيد من القوات إلى المنطقة.

استشهاد المنفذ

وأشارت الإذاعة إلى أنه تم قتل منفذ العملية، دون تفاصيل إضافية عنه. وأفادت هيئة البث الرسمية بأن عدد المصابين في حادثة إطلاق النار قرب أسدود جنوبي إسرائيل، بلغ 4 أشخاص.

وذكرت صحيفة معاريف أن عملية إطلاق نار تمت في موقعين على الشارع رقم 4، وأفادت بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين.

⬅️مشاهد من موقع عملية إطلاق النار عند مفترق “يفنه” قرب أسدود التي قتل خلالها شرطي وأصيب 4 آخرون. pic.twitter.com/fuaJOaUqGK — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 15, 2024

وكان الإسعاف الإسرائيلي، قد أفاد في وقت سابق، بإصابة إسرائيليين أحدهما شرطي جراء إطلاق النار قرب أسدود، ثم أعلن ارتفاع حصيلة الجرحى، كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة شرطي بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي، بورود بلاغات حول حادثتي إطلاق نار على الشارع رقم 4 بالقرب من مفرق يافنه ومفترق نير جاليم، وأشار إلى أن مسعفين يقدمون العلاج الطبي لجريحين، أحدهما رجل يبلغ عمره 30 عاما في حالة حرجة، والآخر عمره 42 عاما وحالته متوسطة.

◾مركبة شرطة الاحتلال التي قتل بداخلها شرطي بعملية إطلاق النار عند مفترق “يفنه” قرب أسدود جنوب فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/p3NmCpWxBf — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 15, 2024

وقالت الشرطة الإسرائيلية “يقوم الآن ضباط شرطة المنطقة الوسطى بعزل موقع إطلاق نار بالقرب من تقاطع يافنه الجنوبي ويحققون في الملابسات”، مشيرة إلى أنه لم يتم تحديد الخلفية بعد.