إيران: مستعدون للرد “بحزم” على أي هجوم إسرائيلي

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن بلاده مستعدة لرد “حازم” إذا هاجمت إسرائيل إيران، ردًا على إطلاق الأخيرة صواريخ باتّجاهها.

وأطلقت إيران نحو 200 صاروخ باتّجاه إسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ردًا على مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجنرال إيراني في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتعهّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت- آنذاك- أن رد بلاده على هذا الهجوم سيكون “فتاكًا ودقيقًا ومفاجئًا”.

ونقل مكتب عراقجي عنه قوله في اتصال مع غوتيريش “بينما تبذل كل الجهود لحماية السلام والأمن في المنطقة، إلا أن إيران جاهزة بالكامل لرد حازم على أي مغامرة إسرائيلية..ستندم عليها”.

وناشد عراقجي أيضًا، خلال الاتصال الذي جرى مساء الثلاثاء وصدر البيان بشأنه اليوم الأمم المتحدة استخدام إمكاناتها “لوقف جرائم واعتداءات النظام الإسرائيلي وإرسال مساعدات إنسانية إلى لبنان وغزة”.

وعلى مدى الأسبوع الأخير، زار وزير الخارجية الإيراني لبنان وسوريا والسعودية وقطر والعراق وعمان في مسعى لخفض مستوى التوتر.

Minister Araghchi met with his Jordanian counterpart Ayman al-Safdi immediately after he arrived in Amman. They reviewed bilateral relations and discussed security conditions in the region in light of Israeli regime's continuing atrocity and aggression in Gaza and against… pic.twitter.com/IpIsuyRA9c

ووصل عراقجي إلى الأردن، اليوم الأربعاء، قبل التوجه إلى مصر وتركيا، وفق ما أفاد الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في منشور على منصة إكس.

وجاءت التطورات الأخيرة على وقع الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة عقب الهجوم المباغت لحركة حماس وفصائل فلسطينية على مستوطنات ومواقع عسكرية في غلاف غزة والتي بدأت قبل أكثر من عام وتوسّعت لتشمل لبنان في الأسابيع الأخيرة.

FM Araghchi had very rich discussions this afternoon with Iraqi high-level officials on sensitive security situation in the region.#Iran and #Iraq are determined to intensify their joint efforts, also in close cooperation with countries in the region and other interested… https://t.co/GTNFRAZbtp

— Esmaeil Baghaei (@IRIMFA_SPOX) October 13, 2024