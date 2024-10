إيلون ماسك يتبرع بـ75 مليون دولار لدعم حملة ترامب الانتخابية

كشفت وكالة رويترز، أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، تبرع بنحو 75 مليون دولار لمجموعة إنفاق تدعم الرئيس السابق دونالد ترامب خلال فترة ثلاثة أشهر، من أجل تعزيز جهود مرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأنفقت لجنة العمل السياسي “أمريكا باك”، التي تركز على حشد دعم الناخبين في الولايات المتأرجحة التي تشهد منافسة شديدة بين الجمهوريين والديمقراطيين، حوالي 72 مليون دولار من هذا المبلغ بين شهري يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، وفقًا لتقارير مقدمة للجنة الانتخابات الفدرالية.

ويتجاوز هذا المبلغ ما أنفقته أي مجموعة عمل سياسي أخرى مؤيدة لترامب. وتعتمد حملة الأخير بشكل كبير على هذه المجموعات الخارجية لحشد الدعم، مما يجعل المجموعة التي أسسها ماسك -أغنى رجل في العالم- تلعب دورًا رئيسيًا في الانتخابات التي تشهد تنافسًا شديدًا بين ترامب ومرشحة الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس.

وقال ماسك، اليوم الأربعاء، عبر منصة إكس إنه سيعقد “سلسلة من الحوارات” في أنحاء ولاية بنسلفانيا، بعد أقل من أسبوعين من ظهوره مع ترامب في الولاية.

Tomorrow night through Monday, I will be giving a series of talks throughout Pennsylvania.

If you’d like to attend one of my talks, there’s no attendance fee. You just need to have signed our petition supporting free speech & right to bear arms & have voted in this election. https://t.co/2cjdY7oPtB

— Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2024