استشهاد طفل فلسطيني أثناء لعبه بحذاء التزلج شمال قطاع غزة (فيديو)

نشر الصحفي الفلسطيني، محمد الشريف، عبر حسابه على إنستغرام، أول أمس الاثنين، مقطعًا مصورًا لجثمان طفل فلسطيني استشهد أثناء لهوه بحذاء التزلج، نتيجة قصف للجيش الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في جباليا شمالي قطاع غزة.

كما أظهر مقطع فيديو وداع الأهالي لجثمان الطفل بعد استشهاده، قبل تكفينه ودفنه.

ولليوم الثاني عشر على التوالي يواصل الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حرب الإبادة والتجويع في شمال قطاع غزة، بهدف تهجير المواطنين الفلسطينيين عبر ممارسات قاتلة تنتهك القانون الدولي.

وفي 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت إسرائيل بدء اجتياح شمال القطاع بذريعة “منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة”، بينما يقول الفلسطينيون إنها تعمل على تهجير المواطنين واحتلال المنطقة وفصلها عن بقية القطاع.

وأسفرت حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 142 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.