البنك الدولي يخفض توقعات نمو منطقة إفريقيا جنوب الصحراء بسبب الحرب في السودان

خفّض البنك الدولي، توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هذا العام إلى 3% من 3.4%، بسبب الدمار الذي لحق باقتصاد السودان جراء الحرب المندلعة منذ 15 إبريل/نيسان العام الماضي 2023.

وقال البنك إنه لولا الصراع في السودان الذي دمر النشاط الاقتصادي وتسبب في مجاعة ونزوح على نطاق واسع، لكان النمو بالمنطقة في عام 2024 أعلى بنصف نقطة مئوية ومتماشيًا مع تقديراته الأولية في إبريل/نيسان.

خفض التوقعات

وأكد البنك الدولي أنه خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هذا العام إلى 3% من 3.4%، ويرجع ذلك أساسًا إلى الدمار الذي لحق باقتصاد السودان جراء الحرب.

وذكر البنك في أحدث إصدار من تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية بعنوان “نبض إفريقيا” أن من المتوقع أن يظل النمو أعلى بقدر مريح من نمو 2.4% المحقق في العام الماضي بفضل ارتفاع الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وقال آندرو دابالين، كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة إفريقيا في البنك الدولي، في بيان صحفي “لا يزال هذا التعافي بطيئًا بشكل أساسي”.

وتوقع التقرير نموا في العام المقبل قدره 3.9%، وهو ما يزيد قليلًا عن توقعاته السابقة البالغة 3.8%.

وقال التقرير إن تباطؤ التضخم في العديد من البلدان سيسمح لصناع السياسات بالبدء في خفض أسعار الفائدة المرتفعة، مشيرًا إلى أن توقعات النمو لا تزال تواجه مخاطر جدية من الصراعات المسلحة والأحداث المناخية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير.

الاقتصاد الأكثر تقدما في إفريقيا

ومن المتوقع أن يرتفع النمو في جنوب إفريقيا، الاقتصاد الأكثر تقدما في قارة إفريقيا، إلى 1.1% هذا العام و1.6% في عام 2025، وفقًا للتقرير، من 0.7% العام الماضي.

كما توقع التقرير أن ينمو اقتصاد نيجيريا 3.3% هذا العام، ويرتفع النمو إلى 3.6% عام 2025، كما رجح أن ينمو اقتصاد كينيا أغنى اقتصاد في شرق إفريقيا 5% هذا العام.