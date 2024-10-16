بعمليات مشتركة.. قوات عمر القاسم تتصدى لقوات الاحتلال في مخيم جباليا (فيديو)

بثت قوات الشهيد عمر القاسم –الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين- مشاهد لعملياتها المشتركة مع فصائل المقاومة التي تستهدف تجمعات الجيش الإسرائيلي خلال توغلها في قطاع غزة.

وكشفت قوات الشهيد عمر القاسم، في مقطع فيديو نشرته، اليوم الأربعاء، عمليات مشتركة قامت بها مع عدد من الفصائل، تظهر جانبا من العمليات التي استهدفت تجمعات للجيش الإسرائيلي، ضمن معركة طوفان الأقصى.

عمليات مشتركة

ونشرت قوات الشهيد عمر القاسم، لقطات للعمليات المشتركة وقالت “مشاهد من تصدي قوات الشهيد عمر القاسم وعدد من الفصائل الفلسطينية لقوات العدو في محور التقدم بمخيم جباليا”.

وفي مشهد آخر، قالت “قوات الشهيد عمر القاسم بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين.. استهداف قوات العدو غرب مقبرة الفالوجا بقذائف الهاون”.

وفي عملية ثانية، ذكرت أن “قوات الشهيد عمر القاسم وسرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- تقصفان مدينة عسقلان ومستوطنة نتيف عتسراه برشقة صاروخية”.

وفي عملية مشتركة مع سرايا القدس، قالت “قوات الشهيد عمر القاسم وسرايا القدس تستهدفان دبابة “ميركافا” بقذيفة التاندوم بمنطقة القصاصيب وسط مخيم جباليا”.

ونشرت قوات الشهيد عمر القاسم، مشهدا للمركبة وهي تشتعل فيما يتصاعد دخان حولها وفي محيطها، وقالت “اشتعال النيران في السيارة المستهدفة ومحاولة العدو التغطية لسحبها”.

معارك ضارية

واعتادت فصائل المقاومة، وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس، توثيق عملياتها العسكرية ضد قوات جيش الاحتلال وآلياته في مختلف محاور القتال، منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، نشطت فصائل المقاومة الفلسطينية في التصدي لقوات الاحتلال بالقيام بعمليات عسكرية، في غزة وأيضا بالضفة الغربية.

وتكبد جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء ذلك قتلى وجرحى، سقطوا جراء المواجهات مع الفصائل الفلسطينية في المحاور بكل قطاع غزة أو عمليات الاقتحام للضفة الغربية المحتلة.