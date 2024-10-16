تسمم 100 طالب عسكري في مركز لتأهيل الضباط بقاعدة إسرائيلية

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست”، اليوم الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يحقق في حادث تسمم تعرض له 100 طالب في مركز لتدريب الضباط في قاعدة عسكرية جنوب إسرائيل.

وذكرت الصحيفة أن بعض الطلبة قالوا إن القاعدة العسكرية التي يتدربون بها تجاهلت شكواهم من الطعام الفاسد الذي قدم إليهم في الأيام القليلة الماضية.

وأكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن كل الطلبة المصابين تلقوا العلاج المناسب، وأنه يجري التحقيق في الحادث.