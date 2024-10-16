شاهد: أطفال غزة يخرجون من تحت الركام باحثين عن الأخشاب

وثقت “كاميرا” الجزيرة مباشر، مشهدًا يوميًا مؤلمًا، يخرج فيه مجموعة من أطفال خان يونس، جنوبي قطاع غزة، للتنقيب تحت أنقاض المنازل المدمرة بفعل القصف الإسرائيلي، باحثين عن القطع الخشبية لاستخدامها في إشعال النيران من أجل طهي الطعام.

ورصدت مراسلتنا كيف يمضي الأطفال، الذين كان من المفترض أن يكونوا في المدارس أو يلعبون مع أصحابهم، ساعات طويلة في جمع الحطب وسط الدمار، في ظل واقع قاس يعيشه أطفال غزة، حيث يُجبرون على القيام بأعمال لا تتناسب مع أعمارهم بسبب الظروف المعيشية الصعبة والحصار الممنهج من قبل قوات الاحتلال.

وتحدث أحد الأطفال للجزيرة مباشر، وقد أُدميتْ قدمه جراء البحث عن ألواح الخشب البالية وسط الركام “بندور ع الخشب عشان نولع بيه الفرن ونخبز عشان ناكل ونعيش، فيش غاز ولا في إشي، حتى الأكل ما عاد موجود، الحياة غالية.. الفرخة بـ70 شيكل الكيلو ليش؟!”.

وأضاف “قبل الحرب كان عنا دكانة وانقصفت. قبل الحرب كنت باروح ع المدرسة وأقرأ وألعب مع أصحابي، الحين صرت بألم خشب!”.

ومنذ بداية الحرب، تفرض إسرائيل “حصارًا كاملًا” على قطاع غزة، يشمل حظر دخول الغذاء والوقود والأدوية والمساعدات الإنسانية.

وعلى مدار أشهر من الحرب، مثل الأطفال أكثر شرائح المجتمع تضررًا حيث قتلت إسرائيل بالقصف المباشر أكثر من 17 ألف طفل، فيما فقد العشرات منهم الحياة جوعًا، كما نزح عشرات الآلاف منهم مع ذويهم في ظروف قاسية، بحسب بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.