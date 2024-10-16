شاهد: لحظة وقوع زلزال في جنوب تركيا بقوة 5.9 درجات

ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، ولاية ملاطية وعددا من الولايات الأخرى جنوبي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” عبر موقعها الإلكتروني، أن الزلزال وقع في الساعة 10:46 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأشارت إلى أن مركز الزلزال قضاء “قلعة” في ملاطية، ووقع على عمق 10.07 كيلومترات.

وشوهد العديد من المواطنين الأتراك وهم يهرعون بعيدا عن الأبنية السكنية خوفا من انهيار بعضها جراء تلك الهزة الأرضية.

وبدوره، أكد رئيس بلدية ملاطية سامي أر، في تصريح صحفي، عدم تلقي أي بلاغات فورية عن خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.