قائمة الأساطير: أفضل 20 لاعبا في تاريخ كرة القدم

تعد كرة القدم الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وقد شهدت على مر السنين ظهور العديد من اللاعبين الاستثنائيين الذين تركوا بصمة لا تُمحى في تاريخ اللعبة.

في هذا التقرير، نستعرض قائمة أفضل 20 لاعبًا في تاريخ كرة القدم وفقًا لتصنيف مجلة “442” الشهيرة، مسلطين الضوء على إنجازاتهم وتأثيرهم في عالم الساحرة المستديرة.

20. جوزيبي مياتزا

عُرف جوزيبي مياتزا بمراوغاته الماهرة وتسديداته الدقيقة. بدأ مسيرته مع إنتر ميلان عام 1927، وسرعان ما أصبح نجمًا لامعًا في سماء الكرة الإيطالية.

خلال مسيرته الحافلة، فاز مياتزا بكأس العالم مرتين ولقبين في الدوري الإيطالي.

اشتهر مياتزا بأسلوب لعبه الأنيق وقدرته على التسجيل “على إيقاع الفوكستروت” كما وصفته إحدى الأغاني الشعبية آنذاك، وعلى الرغم من الجدل الذي أحاط بحياته الشخصية، إلا أن اسمه ارتبط بالعصر الذهبي للمنتخب الإيطالي في الثلاثينيات. تكريمًا لإنجازاته، تم تسمية ملعب سان سيرو باسمه عام 1980.

19. باولو مالديني

يعد باولو مالديني أحد أعظم المدافعين في تاريخ كرة القدم. قضى مالديني مسيرته بأكملها مع نادي ميلان، حيث خاض أكثر من 1000 مباراة وحقق 7 ألقاب في الدوري الإيطالي و5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

تميز مالديني بقدرته الفائقة على قراءة اللعب والتدخلات الدفاعية النظيفة. على الرغم من عدم فوزه بلقب كبير مع المنتخب الإيطالي، إلا أن أداءه كان دائمًا استثنائيًا في البطولات الدولية. اعتزل مالديني عام 2009 عن عمر 40 عامًا، تاركًا إرثًا لا يُنسى في عالم كرة القدم.

18. بوبي تشارلتون

برز بوبي تشارلتون كأحد أبرز لاعبي جيل “أطفال بوسبي” في مانشستر يونايتد. نجا تشارلتون بأعجوبة من حادث ميونيخ الجوي عام 1958، ليعود ويقود الفريق للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1968.

كان تشارلتون عنصرًا أساسيًا في فوز إنجلترا بكأس العالم 1966، حيث سجل هدفين حاسمين في نصف النهائي ضد البرتغال. يُذكر تشارلتون بشكل خاص بأدائه المميز في نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 1968، حيث سجل هدفين ليقود مانشستر يونايتد للفوز على بنفيكا.

17. غارينشا

عُرف غارينشا بلقب “الملاك ذو الساقين المعوجتين” نظرًا لإعاقته الخلقية. على الرغم من ذلك، كان أحد أكثر اللاعبين إمتاعًا للجماهير في تاريخ كرة القدم البرازيلية.

برز غارينشا بشكل خاص في كأس العالم 1962، حيث قاد البرازيل للفوز باللقب بعد إصابة بيليه. كانت مراوغاته وتحركاته غير المتوقعة تربك المدافعين باستمرار. على الرغم من المشاكل الشخصية التي واجهها في نهاية مسيرته، إلا أن الجماهير البرازيلية تتذكره دائمًا بلقب “فرحة الشعب”.

16. إيسيبيو

يعدّ إيسيبيو أول نجم كروي عظيم من أصل إفريقي. انتقل من موزمبيق إلى بنفيكا في أواخر الخمسينيات، ليبدأ مسيرة حافلة بالإنجازات. فاز إيسيبيو بـ11 لقبًا في الدوري البرتغالي وكأس الاتحاد الأوروبي مرة واحدة.

تألق إيسيبيو بشكل لافت في كأس العالم 1966، حيث فاز بالحذاء الذهبي كهداف للبطولة. يعدّ إيسيبيو حتى ظهور كريستيانو رونالدو أعظم لاعب في تاريخ المنتخب البرتغالي بلا منازع.

15. زيكو

يعد زيكو أعظم لاعب برازيلي لم يفز بكأس العالم. قال عنه بيليه: “اللاعب الوحيد الذي اقترب من أسلوب لعبي هو زيكو”. سجل زيكو 333 هدفًا في ملعب ماراكانا وحده، وقاد فلامنغو للفوز بأربعة ألقاب في الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوريس وكأس العالم للأندية.

تألق زيكو بشكل لافت في كأس العالم 1982، حيث سجل 4 أهداف في 5 مباريات رغم خروج البرازيل من ربع النهائي. كان الجمهور البرازيلي يحتفل بعيد ميلاده كل عام في 3 مارس كما لو كان عيد الميلاد، مما يعكس مدى شعبيته وتأثيره.

14. ماركو فان باستن

يعدّ فان باستن أحد أفضل المهاجمين في التاريخ، رغم اعتزاله المبكر بسبب الإصابة. سجل 301 هدف، وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين و14 لقبًا محليًا، بالإضافة إلى الكرة الذهبية 3 مرات.

تميز فان باستن بقدراته الفنية العالية وحسه التهديفي الفريد. كان أداؤه في بطولة أمم أوروبا 1988 استثنائيًا، حيث قاد هولندا للفوز باللقب وسجل هدفًا تاريخيًا في النهائي ضد الاتحاد السوفيتي يعدّ من أجمل الأهداف في تاريخ كرة القدم.

13. ميشيل بلاتيني

يعدّ بلاتيني أحد أكثر لاعبي خط الوسط أناقة في التاريخ. تميز بقدرته على التسجيل وصناعة الأهداف بشكل استثنائي. قدم بلاتيني أفضل مستوياته مع المنتخب الفرنسي، حيث قاد الفريق للفوز ببطولة أمم أوروبا 1984 على أرضه بتسجيل 9 أهداف في 5 مباريات.

فاز بلاتيني بالكرة الذهبية 3 مرات متتاليات بين 1983 و1985. كان نجم يوفنتوس الأبرز في الثمانينيات، حيث قاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الأوروبي عام 1985. اعتزل بلاتيني عام 1987 عن عمر 32 عامًا، تاركًا إرثًا كبيرًا في عالم كرة القدم.

12. فيرينك بوشكاش

يعدّ بوشكاش أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم. بدأ مسيرته مع المنتخب المجري في سن 18 عامًا، وسجل 87 هدفًا في 85 مباراة دولية. كان قائد الفريق المجري الذهبي الذي خسر نهائي كأس العالم 1954 أمام ألمانيا الغربية.

بعد الثورة المجرية عام 1956، انتقل بوشكاش إلى ريال مدريد حيث أصبح أحد أبرز هدافي النادي في التاريخ بتسجيله 242 هدفًا في 262 مباراة. شكل ثنائيًا رائعًا مع ألفريدو دي ستيفانو، وأسهم في فوز الفريق بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية.

11. جيرد مولر

يعدّ جيرد مولر أعظم هداف صريح في تاريخ كرة القدم. على الرغم من أن مهاراته الفنية لم تكن استثنائية، إلا أنه تميز بحاسته التهديفية الفريدة وقدرته على الحضور في المكان المناسب لتسجيل الأهداف.

سجل مولر 365 هدفًا في 427 مباراة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، وفاز بلقب الدوري 4 مرات. كان هداف كأس العالم 1970 برصيد 10 أهداف، كما سجل هدف الفوز في نهائي كأس العالم 1974. يعدّ مولر أحد أهم اللاعبين في تاريخ كرة القدم الألمانية والعالمية.

10. جورج بيست

يعدّ جورج بيست أحد أكثر اللاعبين موهبة وإثارة في تاريخ كرة القدم. تميز بسرعته الفائقة ومهاراته الفنية العالية وقدرته على المراوغة. كان عنصرًا أساسيًا في فوز مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا عام 1968.

فاز بيست بالكرة الذهبية عام 1968 عن عمر 22 عامًا فقط. على الرغم من المشاكل الشخصية التي واجهها في نهاية مسيرته، إلا أن بيست يظل أحد أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم البريطانية.

9. رونالدو

يعدّ رونالدو أحد أعظم المهاجمين في تاريخ كرة القدم. فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم 3 مرات والكرة الذهبية مرتين. كان موسمه الأول مع برشلونة استثنائيًا حيث سجل 47 هدفًا في 51 مباراة.

تألق رونالدو بشكل لافت في كأس العالم 2002، حيث قاد البرازيل للفوز باللقب وسجل هدفين في النهائي. على الرغم من الإصابات التي تعرض لها، إلا أن رونالدو ظل أحد أبرز نجوم كرة القدم في عصره. اعتزل عام 2011 وهو لا يزال قادرًا على تسجيل الأهداف.

8. ألفريدو دي ستيفانو

يعدّ دي ستيفانو أحد أعظم اللاعبين الشاملين في تاريخ كرة القدم. لعب دورًا محوريًا في نجاحات ريال مدريد خلال الخمسينيات والستينيات، حيث قاد الفريق للفوز بخمسة ألقاب متتالية في كأس أوروبا (دوري الأبطال حاليًا).

سجل دي ستيفانو 218 هدفًا في 282 مباراة مع ريال مدريد، وفاز بلقب الدوري الإسباني 8 مرات. كان أداؤه في نهائي كأس أوروبا 1960 أمام آينتراخت فرانكفورت استثنائيًا، حيث سجل ثلاثية في الفوز الكاسح 7-3. قال عنه بوشكاش: “دي ستيفانو هو الأفضل الذي كان أو سيكون”.

7. فرانز بيكنباور

عُرف بيكنباور بلقب “القيصر” نظرًا لأسلوب لعبه الأنيق وقيادته الفذة. بدأ مسيرته كمهاجم قبل أن يتحول إلى مركز الليبرو، حيث أصبح أحد أفضل المدافعين في التاريخ. قاد بايرن ميونيخ للفوز بثلاثة ألقاب متتاليات في دوري أبطال أوروبا بين 1974 و1976.

على المستوى الدولي، قاد بيكنباور ألمانيا الغربية للفوز ببطولة أمم أوروبا 1972 وكأس العالم 1974. كان أول لاعب يرفع كأس العالم كقائد للمنتخب. بعد اعتزاله، نجح بيكنباور مدربًا حيث قاد ألمانيا للفوز بكأس العالم 1990.

6. زين الدين زيدان

يعدّ زيدان أحد أكثر اللاعبين موهبة وأناقة في تاريخ كرة القدم. تميز بقدرته الاستثنائية على التحكم بالكرة ورؤيته الثاقبة للملعب. قاد فرنسا للفوز بكأس العالم 1998 على أرضها، حيث سجل هدفين في النهائي أمام البرازيل.

فاز زيدان بالكرة الذهبية عام 1998، كما قاد يوفنتوس وريال مدريد للفوز بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية. كان هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا 2002 أمام باير ليفركوزن من أجمل الأهداف في تاريخ البطولة. اعتزل زيدان عام 2006 بعد قيادة فرنسا لنهائي كأس العالم.

5. يوهان كرويف

يعدّ كرويف أحد أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ كرة القدم. كان العقل المدبر وراء فلسفة “الكرة الشاملة” التي طبقها رينوس ميشيلز مع أياكس والمنتخب الهولندي. قاد أياكس للفوز بثلاثة ألقاب متتاليات في كأس أوروبا بين 1971 و1973.

انتقل كرويف إلى برشلونة عام 1973 وقاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإسباني لأول مرة منذ 14 عامًا. كان نجم المنتخب الهولندي الذي وصل لنهائي كأس العالم 1974، حيث قدم أداءً رائعًا رغم الخسارة أمام ألمانيا الغربية. فاز كرويف بالكرة الذهبية 3 مرات، وترك بصمة لا تُمحى في عالم كرة القدم لاعبًا ومدربًا.

4. كريستيانو رونالدو

يعد رونالدو أحد أعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم. حقق نجاحات هائلة مع مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، حيث فاز بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا والكرة الذهبية 5 مرات. يحمل الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية برصيد 118 هدفًا مع المنتخب البرتغالي.

تميز رونالدو بقدراته البدنية الاستثنائية وتصميمه الكبير على النجاح. سجل أكثر من 50 هدفًا في 6 مواسم متتالية مع ريال مدريد، وهو إنجاز لم يحققه حتى ليونيل ميسي. قاد البرتغال للفوز ببطولة أمم أوروبا 2016، محققًا أول لقب كبير في تاريخ المنتخب.

3. دييغو مارادونا

يعدّ مارادونا أحد أعظم اللاعبين الموهوبين في تاريخ كرة القدم. قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم 1986 في أداء فردي استثنائي، حيث سجل هدفين تاريخيين في مباراة ربع النهائي ضد إنجلترا أحدهما بيده والآخر بعد مراوغة نصف ملعب.

حقق مارادونا نجاحات كبيرة مع نابولي، حيث قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي مرتين للمرة الأولى في تاريخه. على الرغم من المشاكل الشخصية التي واجهها، إلا أن مارادونا يظل أحد أكثر اللاعبين شعبية وتأثيرًا في تاريخ اللعبة.

2. بيليه

يعدّ بيليه أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية. فاز بكأس العالم 3 مرات (1958، 1962، 1970)، وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب آخر. سجل بيليه 1281 هدفًا في 1363 مباراة خلال مسيرته، وهو رقم قياسي يصعب تحطيمه.

بدأ بيليه مسيرته مع سانتوس في سن 15 عامًا، وقاد الفريق للعديد من الألقاب المحلية والدولية. كان أداؤه في كأس العالم 1970 مع “الفريق الذهبي” البرازيلي من أروع ما شهدته البطولة. ترك بيليه بصمة لا تُمحى في عالم كرة القدم، وما زال يعدّه الكثيرون أعظم لاعب في التاريخ.

1. ليونيل ميسي

يتصدر ميسي قائمة أفضل اللاعبين في التاريخ وفقًا لتصنيف مجلة “442”. حقق نجاحات هائلة مع برشلونة، حيث فاز بعشرة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا. فاز بالكرة الذهبية 7 مرات، وهو رقم قياسي.

تميز ميسي بمهاراته الفنية العالية وقدرته الاستثنائية على المراوغة وصناعة الأهداف. سجل 672 هدفًا في 778 مباراة مع برشلونة، وهو الهداف التاريخي للنادي والدوري الإسباني. توج مسيرته الدولية بقيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.