قتلى وعشرات الجرحى في قصف روسي استهدف محيط إدلب شمالي سوريا (فيديو)

شهدت محافظة إدلب شمال غربي سوريا، الأربعاء، غارات جوية روسية أسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين، في تصعيد عسكري جديد بالمنطقة.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر بسقوط 4 قتلى وعشرات الجرحى جراء قصف جوي روسي استهدف محيط مدينة إدلب، فيما أعلنت منظمة الخوذ البيضاء (الدفاع المدني السوري في إدلب) ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 5 قتلى مدنيين بينهم طفل، وإصابة 30 آخرين، من بينهم 14 طفلًا.

وأوضحت المنظمة أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت منشرة أخشاب وورشة لصناعة المفروشات ومعصرة للزيتون على أطراف مدينة إدلب.

وأشارت إلى أن الحصيلة قابلة للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، وانتشال العالقين تحت الأنقاض.

وأكدت الخوذ البيضاء أن معظم الإصابات الناجمة عن الغارات حالتها حرجة، مرجحة ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار جهود الإنقاذ.

🔴 عاجل: معظم الإصابات الناجمة عن الغارات الجوية الروسية التي استهدفت منشرة الأخشاب على أطراف مدينة إدلب، اليوم الأربعاء 16 تشرين الأول، حالتها حرجة، وهناك عالقون تحت الأنقاض، ما يرشح عدد ضحايا الغارات الروسية للارتفاع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المكان.#الخوذ_البيضاء pic.twitter.com/fCNQ2WCtdH — الدفاع المدني السوري (@SyriaCivilDefe) October 16, 2024

تصعيد عسكري روسي

يأتي هذا الهجوم في سياق تصعيد عسكري روسي ملحوظ شهدته محافظة إدلب خلال الأيام الثلاثة الماضية، فقد أفادت مصادر محلية أن الطيران الروسي شن غارات على 27 موقعًا في المنطقة، مما يشير إلى تجدد العمليات العسكرية بعد فترة هدوء نسبي استمرت لنحو 3 أشهر.

وطالت الغارات الروسية مناطق عدة في محافظة إدلب، منها بسنقول وجوزف وتلال كبينة وباتنتة والشيخ بحر وكفردين وعين الزرقا وقرقور وعرب سعيد والرويسة والبارة.

وهناك اتفاقيات لوقف إطلاق النار في المنطقة، حيث أبرمت تركيا وروسيا في سبتمبر/أيلول 2018 مذكرة تفاهم لتعزيز وقف إطلاق النار في إدلب، تلاها اتفاق جديد في مايو/أيار 2020.