لبنان: استشهاد رئيس بلدية النبطية و5 من أعضائها جنوبي البلاد في غارة إسرائيلية (فيديو)

استشهد رئيس بلدية النبطية جنوبي لبنان و5 من أعضائها جراء غارة إسرائيلية على مبنى البلدية، صباح اليوم الأربعاء.

ونشرت وسائل إعلام محلية لبنانية خبر استشهاد رئيس بلدية النبطية أحمد كحيل، والأعضاء صادق إسماعيل وخضر قديح وقاسم حجازي بالإضافة إلى مسؤول الإعلام محمد بيطار والموظف محمد زهري في العدوان الإسرائيلي الذي استهدف البلدة”.

كما ذكرت الوكالة الوطنية للأنباء اللبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ صباح الأربعاء، عدوانًا واسعًا على جنوب لبنان، حيث شن سلسلة غارات على بلدات زبدين، كفرتبنيت، كفرجوز، عبا ، جبشيت، شقرا، برعشيت، كفرا، كفردونين، ومجدل سلم، وشوكين وعربصاليم وكفررمان، ورومين.

كما شنت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات أثناء قيام فرق الاسعاف بتشييع شهداء في بلدة جويا، وكذلك غارات على بلدة كفركلا، وبلدة الشهابية، ونفذت مسيرات إسرائيلية ثلاث غارات على المنطقة الواقعة بين مخيم الرشيدية.