واشنطن تحذر إسرائيل من قطع المساعدات العسكرية.. ما السبب؟

حذرت الولايات المتحدة إسرائيل من احتمال تأثر المساعدات الأمريكية لها إذا لم يتحسن دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن، شددا في رسالة أرسلاها للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد، على ضرورة اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات الإنسانية التي تصل إلى غزة، بعدما تراجعت إلى مستويات منخفضة للغاية.

وأشارت الرسالة إلى أن القانون الأمريكي يمنع الدول التي تتلقى مساعدات عسكرية أمريكية من عرقلة أو رفض تقديم المساعدات الإنسانية بشكل تعسفي.

وأضافت “نأمل أن تقوم إسرائيل بالتعديلات المطلوبة لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بشكل كبير”.

وتأتي هذه الرسالة قبل أقل من شهر من الانتخابات الأمريكية المقررة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وبعد عام من الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على غزة.

ورغم أن الرسالة دعت إسرائيل لاتخاذ خطوات خلال 30 يومًا، أي بعد موعد التصويت، نفى ميلر أي صلة بين الرسالة والانتخابات الرئاسية، مشددًا على ضرورة تنفيذ التعديلات فورًا بدلًا من الانتظار لـ30 يومًا.