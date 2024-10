أشبه بمعجزة.. صياد ينجو بأعجوبة بعدما تاه في البحر 67 يوما متشبثا بجثتي أخيه وابنه (فيديو)

في مشهد دراماتيكي، وبعد بقائه في عرض البحر أكثر من شهرين، جرى إنقاذ صياد روسي ضل طريقه إلى جزيرة ساخالين قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

واكتشف طاقم سفينة صيد، القارب المطاطي الضائع في بحر أوخوتسك، بالقرب من كامتشاتكا. وفي البداية رصد الطاقم القارب على الرادار، واعتقد أنه مجرد عوامة أو حطام، لكنهم قرروا التحقق من الأمر فتبينت لهم المفاجأة.

وعلى متن القارب كان الناجي الوحيد، ميخائيل بيتشوغين، البالغ من العمر 46 عاما، الذي فقد بشكل مأساوي شقيقه وابن أخيه خلال المحنة.

وكان محرّك القارب قد تعطل فجأة؛ فتوقف بيتشوغين في منتصف البحر دون مساعدة، وبعد أن نفد ما لديه من طعام وشراب فقد 50 كيلوغرامًا من وزنه.

