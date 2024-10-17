إعلام إسرائيلي: هكذا تم قتل يحيى السنوار

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن قوة من الجيش اشتبهت هذا الصباح بحركة في مبنى في منطقة تل السلطان برفح جنوب قطاع غزة، وأطلقت قذيفة دبابة صوبه، ووفقا للتقديرات أصيب يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نتيجتها.

وبعد قصف المبنى دخلت قوات راجلة إليه ووجدت جثة يشتبه أنها للسنوار.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية أن المبنى الذي تم قصفه كان محاصرا، وتم العثور على سترة مليئة بالقنابل اليدوية على جسد السنوار.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على مجموعة من المقاتلين في الطابق الأرضي من أحد المباني في قطاع غزة في اشتباكات بدأت صباح الخميس.

وأضافت الصحيفة أنه صدر أمر بقصف المبنى مما أدى إلى انهياره جزئيًا. وعندما دخل الجنود إلى المبنى، أدركوا أن أحد الشهداء يشبه إلى حد كبير قائد حركة حماس يحيى السنوار.

ونقلت الصحيفة عن هيئة البث الإسرائيلية والقناة 12 أن السنوار قد قتل في هذا الاشتباك.

الجيش الإسرائيلي لم يعلم بوجود السنوار

وقالت الصحيفة إن قوات الجيش الإسرائيلي لم تستهدف السنوار، ولم تكن تعلم أنه قد يكون متواجدًا في المبنى الذي وقعت الاشتباكات فيه.

وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي، إلى عدم وجود أسرى إسرائيليين في المنطقة التي كان بها السنوار، وهو ما يناقض تقارير كثيرة في الإعلام الإسرائيلي والأمريكي تحدثت عن أن السنوار “كان يختبيء بين الرهائن ويستخدمهم كدروع بشرية”، وفق وصف الصحيفة.

تحليل الحمض النووي

وأضافت الصحيفة أنه تم أخذ عينات من الجثث الثلاث للتأكد من الحمض النووي لها، وستخضع أيضًا لفحص الأسنان وبصمات الأصابع.

يذكر أن إسرائيل لديها بصمات أصابع السنوار وسجلات أسنانه عندما كان سجينا لديها لسنوات طويلة.

ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن بيان للجيش الإسرائيلي أنه “تم القضاء على ثلاثة إرهابيين خلال عمليات للجيش في قطاع غزة، ويتم التحقق من احتمال ان يكون أحدهم يحيى السنوار. في هذه المرحلة لا يمكن تأكيد هويتهم”.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مايكل ميلشتاين، الرئيس السابق للشؤون الفلسطينية في المخابرات العسكرية الإسرائيلية أنه “إذا حدث هذا (قتل السنوار)، فسيكون هذا هو الإنجاز الأكثر أهمية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر”.