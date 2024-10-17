شاهد: جيش الاحتلال ينشر فيديو اللحظات الأخيرة ليحيى السنوار قبل استشهاده

نشر الجيش الإسرائيلي تسجيلاً مصوراً يظهر اللحظات الأخيرة قبل استشهاد قائد حركة حماس يحيى السنوار، خلال اشتباك في منطقة تل السلطان في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأظهر الفيديو طائرة مسيرة إسرائيلية تدخل مبنى كان به السنوار وصورته في اللحظات الأخيرة.

وأضاف الجيش في بيان له إن السنوار قُتل بنيران القوات الإسرائيلية الأربعاء، مشيراً إلى أنه كان موجوداً في منطقة تم حصارها على مدار فترة طويلة دون علم القوات المهاجمة بوجوده هناك.

وأوضح البيان أن السنوار ألقى عصا كانت بيده على طائرة مسيرة قبل مقتله.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن قتل السنوار يمثل “إنجازاً كبيراً للغاية”، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “ما زال هناك قادة ونشطاء” وأن العمليات العسكرية ستتواصل.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي في وقت سابق، إن القوات الإسرائيلية تمكنت من قتل السنوار، خلال اشتباك بمنطقة تل السلطان، في محافظة رفح جنوبي غزة، وكان يرتدي سترة عسكرية.