شاهد: كتائب المجاهدين تحرق حافلة إسرائيلية في بئر السبع

أعلنت وحدة شهداء الداخل “داهم” في كتائب المجاهدين الفلسطينية، استهداف حافلة إسرائيلية بعبوة حارقة على طريق ديمونا في منطقة بئر السبع.

ونشرت الكتائب، الأربعاء، على حسابها في “تلغرام” “فيديو” يظهر الحافلة وهي تحترق بالكامل، وتتصاعد منها أعمدة الدخان الكثيف، ولم ترد حتى الآن معلومات عن وجود إصابات جراء الحادث.

وفي بيانها، أكدت كتائب المجاهدين أنها نفّذت هذه العملية في اليوم الـ376 للمعركة ضد الاحتلال، مشيرة إلى أن “وحداتها العاملة على امتداد الوطن تواصل عملياتها النوعية وتصديها للعدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني”.

وأوضحت الكتائب أنها استهدفت قوة عسكرية إسرائيلية في حي القصاصيب وسط مخيم جباليا في قطاع غزة بقذيفة مضادة للدروع، أصابتها بشكل مباشر.

كما أعلنت نصب كمين لقوة إسرائيلية خاصة، حيث فجرت عبوات ناسفة واشتبكت أفرادها مباشرة مع القوة، مما أدى إلى وقوع العديد من الإصابات بين صفوف الجنود الإسرائيليين، وفقًا لبيانها.

ولم يصدر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي حول الحوادث المذكورة.