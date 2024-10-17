عراقجي يصل مصر في أول زيارة لمسؤول إيراني كبير منذ 2013

وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الى القاهرة مساء الأربعاء، في أول زيارة لمسؤول على هذا المستوى من الجمهورية الإسلامية الى مصر منذ عام 2013، وتأتي في خضم التصعيد في الشرق الأوسط.

ووصل عراقجي الى القاهرة آتيا من سلطنة عمّان، في إطار جولة إقليمية شملت أيضا لبنان وسوريا والعراق والسعودية وقطر وسلطنة عمان.

وغرد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عبر حسابه بمنصة إكس “وصلنا للتو إلى القاهرة. إيران ومصر دولتان مهمتان ذواتا تاريخ وحضارة، ولاعبان مؤثران في المنطقة”.

وصلنا للتو إلى القاهرة.

إيران و مصر دولتان مهمتان ذواتا تاريخ وحضارة، ولاعبان مؤثران في المنطقة.

غدا سنعقد مباحثات مهمة مع المسؤولين رفيعي المستوى في مصر. pic.twitter.com/90mdjhEs5A — Esmaeil Baghaei (@IRIMFA_SPOX) October 16, 2024

وزيارة عراقجي هي الأولى لمسؤول إيراني على هذا المستوى الى القاهرة مذ حلّ فيها وزير الخارجية علي أكبر صالحي في 2013 في إطار جولة إفريقية.

وتأتي الجولة في ظل تهديد إسرائيل بالرد على هجوم صاروخي إيراني استهدفها مطلع الشهر الجاري، وتوعّد طهران بالرد على أي اعتداء يطالها.

وبعد القاهرة، سيزور عراقجي تركيا، بحسب الخارجية الإيرانية.

جهود لمنع التصعيد

وأطلقت إيران في الأول من أكتوبر/تشرين الأول نحو 200 صاروخ بالستي باتجاه إسرائيل، وذلك انتقاما لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية في طهران، والأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وقائد الحرس الثوري في لبنان عباس نيلفوروشان في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.

وكان الهجوم الإيراني الثاني من نوعه ضد إسرائيل منذ أبريل/نيسان من العام الجاري.

وتوعدت إسرائيل بالرد على الهجوم الإيراني. وقال وزير دفاعها يوآف غالانت إن ردّها سيكون “فتّاكا ودقيقا ومفاجئا”.

من جهتها، توعدت طهران بأنها ستردّ في المقابل على أي اعتداء يستهدفها.