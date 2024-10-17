موسكو تحذر إسرائيل من توجيه ضربة لمنشآت إيران النووية

نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف قوله، اليوم الخميس، إن موسكو تحذر إسرائيل من حتى التفكير في توجيه ضربة لمنشآت نووية إيرانية.

وبعد الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على إسرائيل في أول أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ثارت تكهنات بأن إسرائيل قد تضرب منشآت نووية إيرانية، كما هددت منذ مدة طويلة.

ونقلت “تاس” عن ريابكوف قوله “لقد حذرنا مرارًا ونواصل التحذير (لإسرائيل) من حتى التفكير افتراضيًا في إمكانية توجيه ضربة لمنشآت نووية (إيرانية) وبنية تحتية نووية”.

وأضاف “سيكون ذلك تطورًا كارثيًا وإنكارًا تامًا لجميع المبادئ القائمة في مجال ضمان السلامة النووية”.

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان، الثلاثاء، إن إسرائيل ستنصت إلى الولايات المتحدة، فيما يتعلق بضربتها المتوقعة على أهداف في إيران، لكنها ستتصرف بما يتناسب مع مصالحها الوطنية.

إسرائيل ستضرب أهدافًا عسكرية

وجرى إرفاق البيان بمقال في صحيفة “واشنطن بوست” ذكر أن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن إسرائيل ستضرب أهدافًا عسكرية إيرانية، وليس أهدافًا نووية أو نفطية.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن ريابكوف قوله أيضًا إن موسكو على اتصال دائم بإيران بغض النظر عن مستوى التوتر في المنطقة.

وتعزز روسيا علاقتها مع إيران منذ بدء حربها في أوكرانيا، وتستعد لتوقيع اتفاقية شراكة واسعة مع طهران.

وذكرت تقارير صحفية أمريكية أن موسكو أبرمت صفقة مؤخرًا مع طهران للحصول على صواريخ باليستية ومسيّرات لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.