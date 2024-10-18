السنوار قبل استشهاده: هذه أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل تسجيلات مصورة لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار، الذي أعلن الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، أنه قتل خلال اشتباك في رفح جنوبي غزة.

ويظهر السنوار في أحد الفيديوهات 2021 وهو يرد على سؤال لصحفي حول تهديد الاحتلال باغتياله.

وفي رد على سؤال الصحفي بشأن تهديدات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في ذلك الوقت، قال السنوار: “أكبر هدية يمكن أن يقدمها الاحتلال لي هي أن يغتالني وأن أقضي إلى الله شهيدا”.

وأضاف السنوار: “عمري 59 سنة وأفضل أن استشهد بـ F16 وبالصواريخ، على أن أموت بسبب كورونا أو جلطة أو حادث طريق، أفضل أن أقتل شهيدا”.

“أكبر هدية ممكن أن يقدمها #الاحتلال لي .. هي أن يغتالني”#يحيى_السنوار pic.twitter.com/aWlgrVmfXH — الھیئة العالمیة لأنصار النبي ﷺ (@SupportProphetM) October 17, 2024

الاقتباس من الإمام علي

وقال السنوار في مقطع آخر متداول: “الموت في سبيل الله أسمى أمانينا”، واستشهد بقول للإمام علي بن أبي طالب، رضي الله عنه.

وأوضح السنوار أن فلسفته تجاه الحياة والموت هي فلسفلة الإمام علي الذي قال: “إذا دهم الأمر، وتوقد الجمر، واشتد من الحرب الحر، أيُّ يومي من الموت أفرّ؟ يومٌ لم يُقدّر أم يوم قُدّر؟ يومٌ لم يُقدّر لا أرهبه ومن المقدور لا ينجو الحذر”.

والفكرة الأساسية في مقولة الأمام علي هي أن القدر لا مفر منه، وأن الحذر والاحتياط لا يمكن أن يمنعاه.

الشهيد يحيى السنوار:

الموت في سبيل الله أسمى أمانينا

وقد حفظت قول الإمام علي رضي الله عنه:

*أي يومي من الموت أفر*

*يوم لا يقدر ام يوم قدر*

*ومن المقدور لاينجوا الحذر* pic.twitter.com/avhQHidRUK — محمد علاء العناسوه (@alaa_tallaq) October 17, 2024

وفي تحدٍ واضح للتهديدات الإسرائيلية، أكد السنوار: “إذا مكتوبة [الشهادة] لو في بطن الأرض ألف ميل، ولو كان في بروج مشيدة. أنا أعلم أن الحياة بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تهديداتهم (قوات الاحتلال) وإرادتهم وطياراتهم لن تقصر من عمري يوم”.

يأتي نشر هذا المقطع في وقت أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن قتل السنوار خلال اشتباك مع قوات الاحتلال.